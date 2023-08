Post-Holiday-Syndrom im Spätsommer Wir sollten Urlaub gar nicht erst brauchen!

„Komm ein bisschen mit nach Italien / Komm ein bisschen mit ans blaue Meer / Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wär.“ Diese Zeilen der Sängerin Caterina Valente aus dem Jahr 1956 stehen bis heute für die Sehnsucht der Deutschen nach einer unbeschwerten und selbstbestimmten Zeit im Urlaub.

Doch nun, da sich die Sommerferien in Berlin dem Ende zuneigen, ist die schöne Reise für viele fast vorbei. Je näher der Alltag rückt, desto mehr rinnt einem die verbleibende Freizeit durch die Finger wie der feine Sand aus den Ritzen des Koffers. In den letzten Zügen des Jahresurlaubs verspüren Menschen oft eine seltsame Melancholie.

Die hat einen Namen: Post-Holiday-Syndrom. Zu den Symptomen gehören Konzentrationsschwäche, Schlaflosigkeit und innere Leere. Etwa die Hälfte aller Urlauber leidet daran. Fast jeder Zweite ist so frustriert, dass er laut Umfragen über einen Jobwechsel nachdenkt. Etwas kann doch nicht stimmen, wenn der Urlaub zur Flucht wird und der Mensch sich vor dem Alltag fürchtet. Und so lehrt die Trauer vielleicht auch etwas über die Zumutungen der modernen Arbeitswelt – und wie es anders ginge.

Forscher der Virginia Polytechnic Institute and State University fanden in einer Studie heraus, dass die Abwesenheit von negativen Gefühlen und Stressmomenten während einer Urlaubsreise der eigentliche Gewinn ist – dies beeinflusst den Erholungswert viel stärker als positive Erlebnisse vor Ort. Selbst dort, wo der Mensch die Badehose anzieht, versucht er also nur, die Zwangsjacke der Arbeit abzustreifen.

Fluchtreflex: Mit der mentalen Fototapete der Routine des Büros entfliehen. © Alina Dichkova

Der Fluchtreflex ist so stark, dass die Deutschen dem Jahresurlaub alles unterordnen. Studien zeigen, dass sie 2023 wieder deutlich mehr für ihr Fernweh ausgeben werden. Bis zu 75 Millionen Reisen ab fünf Tagen sind geplant. Laut Friedericke Kuhn, Projektleiterin der Reiseanalyse am Institut für Tourismusforschung in Kiel, sparen sie lieber bei der Wohneinrichtung, der Kleidung oder Hobbys als beim Urlaub. Schließlich soll diese Zeit für die Zumutungen des Alltags entschädigen.

Urlauber hoffen dabei noch immer, ausgetretene Pfade verlassen zu können, schreibt der Schweizer Soziologe Robert Schäfer, der das Buch „Tourismus und Authentizität. Zur gesellschaftlichen Organisation von Außeralltäglichkeit“ veröffentlicht hat. Sie suchten bewusst ein Erlebnis, das jenseits der entfremdeten „Logik des Alltags“ steht.

Die Sehnsucht des Menschen nach dem authentischen Leben drücke sich in touristischen Phrasen von „unberührter Natur“, „traditioneller Küche“ und „unverfälschter Lebensart“ aus. Über AirBnB versuche man dann, in die Welt der Einheimischen einzutauchen.

Die Sehnsucht nach dem echten Leben

Hier wolle man sich als „ganzer Mensch“ erleben und nicht nur auf eine Funktion reduziert werden, argumentiert Schäfer. Weil man aus allen Konventionen auszubrechen trachtet, sei unter Reisenden auch oft eine Abneigung gegenüber anderen Touristen zu beobachten.

Rechtlich betrachtet, stellt Urlaub ein bezahltes Fernbleiben vom Arbeitsplatz dar. © Freepik

Dass Arbeitnehmer hierzulande bis zu sechs Wochen im Jahr auf Reisen gehen können, ist ein junges Phänomen. Die „Grand Tour“ durch Europa war bis ins 18. Jahrhundert dem Adel vorbehalten, später auch den Söhnen des wohlhabenden Bürgertums. Seit einigen Jahrzehnten erst können auch Arbeiterinnen und Angestellte verreisen.

1903 setzten deutsche Brauereiarbeiter erstmals einen tarifvertraglichen Anspruch auf bezahlten Urlaub durch – für drei Tage im Jahr. Damals arbeiteten sie allerdings noch 60 Stunden an sechs Tagen in der Woche. Der Urlaub kann also durchaus als Antwort auf eine immer intensivere Arbeitsbelastung im Zuge der Industrialisierung gesehen werden.

Urlaub ist ein Menschenrecht

Global gesehen stellt er auch heute noch ein Privileg dar. 1,5 Milliarden Menschen reisen jährlich als Touristen ins Ausland. Das ist nur ein Fünftel der Weltbevölkerung. Im Jahr 2023 wird sich mehr als jeder fünfte Deutsche nicht einmal eine einwöchige Reise leisten können.

Dabei wird Urlaub sogar in Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte garantiert: „Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.“

Die Begriffsgeschichte hat wenig mit Selbstbestimmung zu tun. Das Wort Urlaub geht auf das alt- und mittelhochdeutsche Substantiv „urloup“ zurück, was so viel wie „Erlaubnis“ bedeutet. Im Mittelalter baten Ritter ihren Lehnsherrn um die Erlaubnis, sich vom Hof entfernen zu dürfen. Im 18. Jahrhundert findet man das Wort vor allem im militärischen Bereich, wenn Soldaten sich von der Truppe entfernen wollten.

Kaum ein Reiseprospekt kommt ohne Schlagworte wie „Entspannung“, „Spontanität“ oder „Freiheit“ aus. © Freepik

Noch heute beschleicht den Menschen beim Ausfüllen des Urlaubsantrags eine Ahnung davon, wie abhängig er bei der Ausgestaltung seiner Freizeit von der Gunst anderer ist. Schließlich können der eigenen Vorliebe für die wenigen freien Wochen im Jahr immer noch „zwingende betriebliche Gründe“ entgegenstehen.

Rechtlich betrachtet, stellt Urlaub eben noch immer ein bezahltes Fernbleiben vom Arbeitsplatz dar. Laut Duden ist er eine „dienst-, arbeitsfreie Zeit, die jemand [zum Zwecke der Erholung] erhält“. Dem Gabler Wirtschaftslexikon zufolge dient er „der Wiederherstellung und Erhaltung der Arbeitskraft des Arbeitnehmers“.

Der Stellenwert des Urlaubs bleibt somit untrennbar an sein Gegenteil gekettet: an die Arbeit. Die straffe Zweitteilung des Lebens in Job und Freizeit ist fester Bestandteil des gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Alltag bedeutet für viele Entbehrung, Urlaub dagegen Entfaltung.

Und so staffieren sie sich die Monotonie des Fließbands und die Routine des Büros mit mentalen Fototapeten aus: die Palmen vom Anse Source d’Argent auf den Seychellen, die Gondolieri in den Kanälen Venedigs oder die weißen Bilderbuch-Dörfer auf Santorini. Wegträumen, herbeisehnen, ausbrechen.

Die Abwesenheit negativer Gefühle und Stressmomente bei einer Urlaubsreise ist der eigentliche Gewinn. © Freepik

Das Urbild aller Ausbruchsfantasien der Deutschen ist Goethes Italienreise. Der Dichter floh 1786 ohne Rücksprache mit seinem Dienstherrn gen Süden, schwärmte von einer „Wiedergeburt“ und einer „neuen Jugend“. In Briefen an Freunde, die ihn „so oft als einen gegenwärtig Toten bedauert“ hätten, bezeichnet er sich in Italien weilend als „abwesend Lebenden“.

Später taten es ihm Millionen von Bundesbürgern gleich und fuhren im Kleinwagen über den Brenner, um sich von der Kehrseite des Wirtschaftswunders zu erholen. Mit Mirácoli-Spaghetti und Italien-Schlagern versuchten sie, das Urlaubsgefühl im Alltag zu konservieren.

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub

Heute wird die Sehnsucht nach freierer Lebensgestaltung in der weiten Welt ökonomisch ausgeschlachtet. Die künstliche Erzeugung von Fernweh durch Werbung und Social Media ist ein bedeutender globaler Wirtschaftsfaktor. Kaum ein Reiseprospekt kommt ohne Schlagworte wie „Entspannung“, „Spontanität“ oder „Freiheit“ aus.

Nun sind die frohen Erwartungen an den Sommerurlaub in diesen Tagen abgeerntet wie die Weizenfelder. Eben noch erschien das eigene Zuhause nach der Rückkehr in einem neuen Licht, hatte sich die Patina von den Alltagsgegenständen gelöst, die an Pflicht und Routinen erinnert. Schon gilt es wieder das Diensthandy zu laden. Den Terminplaner zu aktualisieren. Den Wecker zu stellen.

Psychologen sagen, dass der Erholungseffekt von Ferien bereits nach wenigen Wochen verflogen sei. Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Müsste das Ziel da nicht sein, die Utopie eines selbstbestimmteren Daseins aus der kurzen Zeit des Jahres zu befreien? Noch wird unsere Gesellschaft von den Anforderungen der Lohnarbeit dominiert. Doch die Mauern bekommen Risse.

Mehr als die Hälfte der Deutschen befürwortet laut einer aktuellen Umfrage die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, ebenso viele könnten sich vorstellen, auf Teilzeit zu gehen, wenn ihr Arbeitgeber dies zuließe. Drei Viertel begrüßen die Einführung einer Vier-Tage-Woche.

Was der Mensch im Urlaub sucht, könnte längst mehr Raum im Alltag erhalten: Genuss, Entspannung und zweckfreie ästhetische Erfahrung wären weniger Ausgleich zur Arbeit, sondern zunehmend Lebensinhalt. Vielleicht würde dann eines Tages nicht nur die Verzweiflung am Ende des Urlaubs aufhören, sondern der Urlaub selbst überflüssig werden. Weil wir nicht mehr bloß so tun müssten, als ob das ganze Leben eine schöne Reise wäre.