Prozess mit Seltenheitswert Das 25-Millionen-Euro-Verbrechen

Fahles Licht fällt an diesem Donnerstag Ende Mai durch die Fenster des Gerichtsaals 1101 des Amtsgerichts Tiergarten in der Kirchstraße in Moabit. Drinnen: Leuchtstoffröhrenlicht, graues Linoleum, weiße Resopaltische. Eine Richterin mit zwei prall gefüllten, roten Mappen, ein Anwalt und eine Anwältin, sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz. Und ein Fall, der in Berlin sehr, sehr selten vor Gericht kommt: Fahrraddiebstahl.

Vor Gericht steht das Ehepaar Mile und Luca P., beide sind Ende 30, stammen aus Serbien und aus, wie der Anwalt von Mile P. ausführt, ärmlichsten Verhältnissen. Mile, schmächtig, schütteres Haar, hat die Schule nur bis zur fünften Klasse besucht. Als seine Frau nach einer Ausbildung gefragt wird, schüttelt sie den herabhängenden Kopf.

Der Tatvorwurf: Schwerer, gewerbsmäßiger Diebstahl.

Das bedeutet: Mile und Luca P. haben keine Räder geklaut, die unabgeschlossen am Straßenrand standen. Und sie haben sie auch nicht geklaut, um selbst damit zu fahren.

Ein Transporter, vier Fahrräder

Mile und Luca P. zogen nachts mit ihrem weißen Transporter durch die Nebenstraßen der Argentinischen Allee in Zehlendorf und begaben sich auf die Suche nach Fahrrädern, die sie in ihrer Heimat Serbien verkaufen konnten. Um die Medikamentenrechnungen der krebskranken Schwester von Mile P., wie er in einem von seinem Anwalt vorgelesenen Statement erklärt, zu bezahlen. Belegen lässt sich das nicht.

Ungesühnt. Fahrraddiebe müssen selten vor Gericht erscheinen. © dpa / dpa / Andreas Gebert

In dieser Nacht wurden vier Fahrräder in ihrem Transporter von der Polizei vorgefunden; nur bei zwei davon konnte die Polizei allerdings die rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer ermitteln: bei einem Herrenrad, Neupreis: knapp 1100 Euro. Und bei einem Fahrrad des österreichischen Herstellers KTM, das – nach Angaben der Staatsanwaltschaft – ebenfalls gut 1000 Euro wert war.

Was auch bedeutet: In knapp eineinhalb Stunden in dieser Nacht erbeuteten die P.s Fahrräder im Wert von vermutlich zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Das ist nicht nur in Serbien eine relevante Summe.

Die Tatwerkzeuge des Ehepaars P.: der weiße Transporter, zwei Bolzenschneider, ein Seitenschneider und eine Schere, erklärt die Staatsanwältin.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Es war nicht das erste Mal, dass Mile und Luca P. beim Fahrraddiebstahl erwischt wurden. Fast genau ein Jahr zuvor waren beide in derselben Gegend der Stadt schon einmal von der Polizei mit Diebesgut aufgegriffen worden. Damals mit acht Fahrrädern. Das Urteil damals: neun Monate auf Bewährung. Noch innerhalb der Bewährungsfrist war das Ehepaar wieder auf Diebestour.

Geklaute Räder im Wert von 370.000 Euro pro Woche

Allein in der gerade vergangenen Woche wurden in Berlin 304 Fahrräder im Wert von insgesamt 370.715 Euro als gestohlen gemeldet, wie eine Auswertung des Tagesspiegel-Checkpoints von Daten der Polizei Berlin zeigt. Das teuerste dieser gestohlenen Räder kostete 10.000 Euro. In den ersten fünfeinhalb Monaten von 2024 wurden 6819 Räder im Wert von 8.602.092 Euro gestohlen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zwischen August 2022 und Juli 2023 lag der Wert der in Berlin gestohlenen Fahrräder sogar bei 25 Millionen Euro. Das ist etwa so, als würden in Berlin jedes Jahr grob zweieinhalb komplette U-Bahnen geklaut.

Die Justiz steht diesem immensen Verbrechen weitgehend hilflos gegenüber: Die Aufklärungsquote von Fahrraddiebstählen lag im vergangenen Jahr bei gerade einmal 4,5 Prozent. Was auch bedeutet: 95,5 Prozent aller Diebe haben Erfolg und keine Strafe zu fürchten.

Die angekündigte Taskforce

„Fahrraddiebstahl ist ein Delikt, bei dem man keine Spuren hat, die man großartig sichern kann“, sagte Hauptkommissar Michael Beyer, Hehlerei-Ermittler der Berliner Polizei, kürzlich im Tagesspiegel-Podcast „Checkpoint“. „Dementsprechend hat man auch wenig bis gar keine Ermittlungsansätze.“

Auf die 304 in der vergangenen Woche gestohlenen Fahrräder umgerechnet bedeutet das: Gerade mal zwölf der Diebstähle kann die Polizei statisztisch gesehen aufklären.

Für Karl Grünberg, Pressesprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Berlin, ist das ein Skandal.

„Nur gut vier Prozent aller Fahrraddiebstähle in Berlin werden aufgeklärt, eigentlich ist das unfassbar“, sagt Grünberg, hörbar verärgert, am Telefon. 2018 hatte die Berliner Polizei genau deswegen eine Taskforce angekündigt, aber diese ist anscheinend nie gekommen. Tatsächlich bräuchte Berlin ganz dringend eine Taskforce.“

In Potsdam, erzählt er, seien die Zahlen noch 2021 ähnlich schlecht gewesen wie in Berlin.

Es geht anders: das Beispiel Potsdam

Dann aber habe die Stadt eine Taskforce eingesetzt, unter anderem mit Zivilfahndern, und seitdem hätten sich die Zahlen deutlich verbessert. Bei 38,3 Prozent der Fahrraddiebstähle konnte in der brandenburgischen Hauptstadt ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Fast achtmal so häufig wie in Berlin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dass die Fahrraddiebe in der Waltraudstraße nahe der Argentinischen Allee im August 2023 letztlich gefasst werden konnten, war auch kein Ermittlungserfolg, sondern Zufall. Eine Anwohnerin hatte schlicht von ihrer Terrasse aus beobachtete, wie das Ehepaar P. im Verlauf von eineinhalb Stunden immer wieder Fahrräder in den Transporter lud. Sie rief die Polizei.

Winkt die Justiz müde ab?

Für Grünberg liegt das Problem aber nicht allein bei der Polizei. „Es wäre hilfreich, wenn die Staatsanwaltschaft die Kapazitäten hätte, das ernsthaft zu verfolgen. Im Moment hat man den Eindruck, dass sie müde abwinken, wenn nicht gerade bandenmäßig Räder gestohlen wurden.“

„Müde abwinken“. Karl Grünberg vom ADFC Berlin. © Karl Grünberg

Je länger Grünberg erzählt, woran es in Berlin alles mangelt – an Kooperationen mit polnischen oder anderen osteuropäischen Behörden, an grenzübergreifender Fahndung, an systematisierter Auswertung ausländischer Onlinebörsen und vor allem an einer europäischen Datenbank für geklaute Räder, wie es sie für Autos seit 2007 gibt – desto mehr entsteht der Eindruck: Der Diebstahl von Fahrrädern wird noch immer nicht ernst genug genommen.

Vor allem angesichts der Tatsache, dass nicht nur immer mehr Menschen in Berlin Fahrrad fahren. Sondern auch auf immer besseren und teureren Rädern unterwegs sind. „Dass Fahrräder teurer werden und auch mal 5.000 bis 7.000 Euro kosten, ist eine neuere Entwicklung – dem muss die Strafverfolgung auch Rechnung tragen,“ sagt Grünberg.

Warum ist das so? Warum legen sich nicht wenigstens mehr Zivilstreifen gezielt auf die Lauer nach Fahrraddiebe? Dazu kann die Polizei Berlin spontan nichts sagen. Eine Stellungnahme, sagt ein Pressesprecher der Polizei, gebe es nicht, mit einer Antwort der Fachleute sei kurzfristig nicht zu rechnen.

Im Saal 1101 des Amtsgerichts geben Mile und Luca P. die Fahrraddiebstähle kleinmütig zu. Das Urteil der Richterin ergeht: Mile P. wird zu einem Jahr Haftstrafe verurteilt, seine Frau Luca zu acht Monaten, diesmal ohne Bewährung. Der Transporter und die anderen Tatwerkzeuge werden eingezogen. Wegen Widersetzung gegen eine Maßnahme der Polizei muss Mile P. außerdem eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen über je fünf Euro erbringen.

Es ist kurz nach 11 Uhr, der Prozess ist vorbei. Alle anderen Fahrraddiebe von Berlin aber machen weiter, fast ungestört.

Transparenzhinweis: Karl Grünberg ist nebenberuflich freier Autor und verfasst Nachrufe für den Tagesspiegel.