CSD-Termine 2023 Alle Daten für Deutschland im Überblick

In den Siebzigern ging es los, mit Veranstaltungen wie „Gay Pride International – Schwuler Karneval“ in Bremen oder dem „Gay Freedom Day“ in Köln. Inzwischen ist der Christopher Street Day zu einer deutschlandweiten Veranstaltungsreihe ausgewachsen.

Es geht darum, für die Rechte queerer Menschen einzutreten (ob schwul, lesbisch, bisexuell, trans, nichtbinär, intergeschlechtlich oder asexuell). 2023 findet der CSD in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit April an 130 Orten statt.

Wofür steht der CSD?

Die Abkürzung „CSD“ steht für „Christopher Street Day“. In der Christopher Street im New Yorker Stadtviertel Greenwich Village gab es am 28. Juni 1969 einen Aufstand von queeren Menschen, darunter viele trans Menschen und People of Color. Der Aufstand richtete sich gegen die Diskriminierung durch Polizei und Gesellschaft.

In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni wurde in der Bar Stonewall Inn in Greenwich Village eine Razzia durchgeführt. Die Bar war ein Anlaufpunkt der queeren Szene und die Durchsuchung führte dazu, dass eine aufgeheizte Stimmung in gewaltsame Ausschreitungen überging. Es hatte zuvor mehrere andere Razzien gegeben.

In New York wird immer am letzten Samstag im Juni mit einem Straßenumzug an den Stonewall-Aufstand erinnert. Daraus entwickelte sich die CSD-Tradition – und zwar weltweit. In Deutschland fanden die ersten CSDs 1979 in Köln, West-Berlin, Bremen und Stuttgart statt.

Welcher CSD ist der größte in Deutschland?