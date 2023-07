Tagesspiegel Plus Ein Gespräch zum CSD Berlin : Gibt es einen queeren Generationenkonflikt?

Zains Eltern leben in Syrien, Noras lebten in Bayern. Zain outete sich in den 2010ern, Nora in den 70ern. Zain datet online, Nora hat kein Smartphone. Ein Gespräch darüber, was sie trennt und eint.