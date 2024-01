Filmemacher Karim Aïnouz „Wir leben in einer Zeit, in der wir die falschen Feinde bekämpfen“

Die Daad-Galerie in der Kreuzberger Oranienstraße ist in warmes Gelb getaucht, die bodentiefen Fenster sind mit einer semitransparenten Folie in genau dieser Farbe abgeklebt. Der Blick nach innen wird den Passierenden verwehrt, für Besucher:innen hingegen wird das Außen zur schemenhaften Kulisse. Es könnte sich um einen Filmausschnitt von Karim Aïnouz handeln, der hier ab Freitag ausstellt – lebensnah, fast schon dokumentarisch und dennoch durch seine unverwechselbare Bildsprache gefiltert.

Anfang der Woche empfängt der Filmemacher zum Gespräch und Rundgang durch die Ausstellung. Bei einer Zigarette gibt er einen Überblick und ordnet ein. Seine Arbeiten als bildender Künstler seien den wenigsten bekannt, auch deshalb sei es ihm wichtig, sein filmisches Schaffen in die Ausstellung, die den Titel „Blast!“ trägt, zu integrieren, sagt er.

„Blast!“ ist keine Retrospektive, und irgendwie doch: im goldgelben Eingangsbereich ist sein über Jahrzehnte gewachsenes Bildarchiv prominent platziert. An zwei gegenüberliegenden Wänden werden Fotografien mittels einer Reihe von Dia-Projektoren an die Wände geworfen. Bilder, die Aïnouz zu seinen Filmen inspirieren, Bilder, die in seinen Filmen vorkommen und Bilder, die private Einblicke in das bewegte Leben des Wahlberliners geben. Es fühle sich seltsam an, diese Einblicke zu präsentieren, erzählt er: „Als würde ich mein Wohnzimmer der Öffentlichkeit zugänglich machen“. Aber auch viele Aspekte seines filmischen Werks behandeln persönliche, intime Erfahrungen. „Es ist also Teil meiner Arbeit, mein Leben die mit der Öffentlichkeit zu teilen“.

Zur Person

Sein Debüt als Regisseur gab der studierte Architekt Karim Aïnouz (1966) mit „Madame Satã“ (2002). Zu seinen weiteren Werken zählen „Mariner of the Mountains“ (Offizielle Auswahl Cannes, 2021),“Zentralflughafen THF“ (Berlin Amnesty Preis, 2018), „Futuro Beach“ (Berlin Wettbewerb, 2014), „The Silver Cliff“ (Cannes Directors Fortnight, 2011), „I Travel Because I Have to, I Come Back Because I Love You“ (Venedig, Orizontti, 2009) und „Love for Sale“ (Venedig, Orizontti, 2006). Aïnouz’ Spielfilm „The Invisible Life of Eurídice Gusmão“ wurde bei den Filmfestspielen von Cannes 2019 mit dem Preis „Un Certain Regard“ ausgezeichnet. 2023 erhielt Aïnouz für seinen ersten englischsprachigen Film „Firebrand“ seine erste Einladung in den Wettbewerb von Cannes.

Aïnouz ist Dozent für Drehbuchschreiben und Mitglied der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Im Jahr 2022 wurde er in die Wettbewerbsjury der 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin berufen.