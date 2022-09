Im Fall der tödlichen Attacke gegen einen 25-Jährigen am Rande einer CSD-Versammlung in Münster hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 20 Jahre alten Mann, teilte die Polizei Münster am Freitag mit.

Nach der Attacke am vergangenen Sonnabend ist der trans Mann Malte C. im Krankenhaus gestorben. Zuvor hatte der 25-Jährige mehrere Tage im künstlichen Koma gelegen.

Am vergangenen Sonnabend feierte C. mit tausenden anderen Menschen den Christopher Street Day in Münster, als er mehreren Zuschauerinnen der Parade zur Hilfe eilte. Wie Zeugen der Situation dem Portal „queer.de“ berichteten, soll ein unbekannter Mann die Frauengruppe mit den Worten „lesbische Huren“ homophob beleidigt haben. Als der 25-jährige den Störer konfrontiert und sich schützend vor die Frauen stellt, soll der Unbekannte ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.

Bevor C. das Gleichgewicht verliert, soll er von einem weiteren Faustschlag getroffen worden sein, wie „queer.de“ berichtet. Daraufhin sei C. mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen.

Am Freitagmorgen gab die zuständige Polizei schließlich per Pressemitteilung bekannt, dass der 25-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Fahndung nach Tatverdächtigem

Seit der brutalen Attacke herrscht Entsetzen bei den queeren Vereinen der Stadt. Schon vor Tagen haben mehrere Initiativen für Freitagabend um 18:00 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Münsteraner Prinzipalmarkt aufgerufen, die sich „gegen Gewalt an queeren Menschen“ richten soll.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich bestürzt über den Vorfall geäußert. Auf Twitter schrieb sie: „Ein junger Mann wird totgeschlagen, weil er anderen helfen wollte. Auf einem #CSD. Mitten in Deutschland. Im Jahr 2022. Das macht mich fassungslos und unendlich traurig.“

Ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen des Opfers, so Faeser weiter. „Solcher Hassgewalt müssen wir mit aller Härte entgegentreten.“

Derweil sucht die Polizei weiter nach Zeugen der Attacke. Der Täter war zu Fuß mit einem Begleiter in Richtung Industriestraße geflüchtet. (mit dpa)