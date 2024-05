Wer gewinnt den ESC 2024? So tippen zwei Berliner Eurovision-Expertinnen

Rosetta Bleach und Destiny Drescher sind Expertinnen, was den ESC angeht: Die beiden Drag Queens moderieren am Samstag im Berliner Club Schwuz das Public Viewing des Finales des Eurovision Song Contests in Malmö (hier eine Übersicht über alle Berliner Public Viewings). Wir haben Rosetta und Destiny um eine Prognose gebeten, wer gewinnen wird. 12 Punkte gehen an – das sind die Tipps der beiden:

Es sieht stark danach aus, dass die Schweiz zum ersten Mal seit dem legendären Sieg von Celine Dion im Jahr 1988 beim Eurovision Song Contest siegen könnte. Der diesjährige Beitrag aus der Schweiz „The Code“ stellt eine faszinierende Mischung aus Rap, Oper und Pop dar, die in der Musikszene selten anzutreffen ist.

Nemo aus der Schweiz steht für uns beim ESC 2024 vorne

Mit diesem Song würde Nemo, Wohnort übrigens Berlin, als erste nicht-binäre Person den Wettbewerb gewinnen. In unserer Bewertung schneidet die Schweiz besonders gut ab und rangiert an vorderster Stelle unserer Favoritenliste.

Rosetta Bleach und Destiny Drescher sind Drag Queens aus Berlin.

Portugal hat es ebenfalls auf die oberen Plätze unserer Liste geschafft, mit einem der wenigen ruhigeren Songs in diesem Jahr.

Die Live-Performance von Portugals Beitrag ist nicht nur beeindruckend schön, sondern auch künstlerisch auf einem hohen Niveau inszeniert. Trotz dieser Qualitäten wurden dem Titel bislang nur geringe Gewinnchancen zugesprochen, was jedoch nichts an unserer Bewunderung für die Darbietung ändert.

Unter unseren weiteren Favoriten finden sich Österreich, dessen Beitrag live für eine unglaublich unterhaltsame Show sorgt, und die Ukraine, deren Song emotional berührt und durch seine Originalität besticht.

Deutschland dürfte sich beim ESC 2024 verbessern

Beide Beiträge zeichnen sich durch ihre einzigartigen Qualitäten aus, die sie im Wettbewerb hervorheben und ihnen ein besonderes Flair verleihen. Österreich bringt dabei eine lebhafte und mitreißende Performance, während die Ukraine mit tiefer emotionaler Resonanz und kreativer Ausgestaltung überzeugt.

Deutschland dürfte dieses Jahr eine deutliche Verbesserung erfahren und wird voraussichtlich nicht auf dem letzten Platz landen. Der Song von Isaak überzeugt durch seinen eingängigen, emotionalen und dynamischen Charakter, allerdings fehlt ihm ein wenig an Einzigartigkeit und markanten Merkmalen, die ihn unverwechselbar machen würden.

Es ist ein angenehmer Radiosong, jedoch erwarten wir beim Eurovision Song Contest etwas mit mehr Wiedererkennungswert.