Die schönsten Bahnhofslokale Europas Warten auf Bordeaux

Der Saal ist in einziges Versprechen: dass Bahnreisen ein Vergnügen, ach was, eine Wonne sein kann, das Abreisen ebenso wie das Ankommen, ja selbst das Umsteigen und Warten. Wenn man es denn hier, im Pariser Train Bleu tut, unter meterhohen Decken auf blau gepolsterten Bänken, zwischen Bögen, Spiegeln und warmem Holz. Putten mit nackten Popos grinsen von der Decke, Reisende schauen durch Panoramafenster auf die Gleise, vom Licht der Kronleuchter und Laternen umschmeichelt. Das nennt man Belle Epoque. Alles Original, anno 1900.

Nicht zufällig zeigen die Wandmalereien neben Reisezielen auch Theaterszenen. Das Bahnhofsrestaurant im Gare de Lyon ist eine Bühne, die das Publikum über eine Freitreppe betritt, die Kellner wahre Artisten. Allein wie sie ihre vollgepackten Tabletts mit einer Hand tragen, hoch erhoben über der Schulter, sicheren Schrittes über das Parkett eilen, das ist reinstes Ballett. Und wie der Restaurantleiter das Eigelb in der Schüssel mit der Gabel aufschlägt, Öl und Kapern, Tabasco und Senf, Salz und Pfeffer hinzufügt („scharf oder medium?“), das rohe Rinderhack untermischt und zu einem würzigen Klops formt, diese Vorführung ist jeden Cent wert.

Erinnerungen an holzvertäfelte Säle

38 Euro kostet das rohe Steak mit Salat und hausgemachten Frites im Train Bleu. Bei McDonald’s gibt’s zwei Burger mit Pommes und Limo schon für 5,99 Euro. Doch wenn man die Preise umrechnet auf die Qualität von Essen und Service, die Zeit, die man im Lokal verbringt, das Glücksgefühl noch Jahre danach, dann ist das Luxusbistro ein Schnäppchen.

Am Samstagabend und Sonntagmittag sind denn auch alle weiß gedeckten Tische belegt, nicht nur von Bahnkunden. Auch im hinteren Café-Bereich sitzen Durchreisende in kleinen Sesseln neben ihrem Gepäck, trinken einen Cappuccino oder ein Glas Wein, essen einen Salat und atmen durch, bis sie sich wieder ins Getümmel des Reisens stürzen. Dass die Tasse Kaffee acht Euro kostet, scheint niemanden zu stören. Hauptsache Ruhe. Das edle Pariser Bahnhofslokal weckt Erinnerungen an holzgetäfelte Säle und Sehnsüchte nach Räumen des zivilisierten Wartens und Speisens, die nie so nötig waren wie heute.

Will man sich überhaupt wieder ins Getümmel der Reise stürzen, wenn man im Train Bleu sitzt? © Susanne Kippenberger

Das französische „restaurer“ bedeutet: „sich erholen, stärken, erquicken“. Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen viel Unerquickliches ertragen. Zugausfälle, stundenlange Verspätungen und verpasste Anschlüsse sind von der Ausnahme zur Regel geworden, von Streiks und Dauerbaustellen ganz zu schweigen. Und dann? Wohin mit sich, dem Gepäck und dem Ärger?

Auf den zugigen Bahnsteigen des Berliner Hauptbahnhofs etwa gibt es so gut wie keine Sitzplätze. Die Plattformen im Untergrund verfügen über Atmosphäre und Temperatur eines Tiefkühlschranks, die Bäcker to go haben keine Stühle. Stehen und gehen heißt das Bahnhofsgebot. Moderne Großstadtstationen sind, genau wie Flughäfen, Orte der langen Wege, die an möglichst vielen Läden vorbeiführen.

Die Fastfood-Lokale wiederum sind Durchlauferhitzer, die ihre Gäste so schnell wie möglich wieder draußen haben wollen. Wer möchte auch bleiben in einem Food Court, wo man unter bedrückend tiefer Decke an verschmierten Tischen hockt, Dudelmusik im Ohr, den Geruch der unterschiedlichen Fastfood-Brätereien in der Nase, und mit Wegwerfbesteck einen Salat aus der Einwegschachtel isst. Dabei ist man schon froh, dass neben zähen Industrie-Brezeln, labberigen Brötchen, Zuckerbomben und Frittiertem inzwischen auch appetitlichere, gesündere Kost zum Angebot gehört, bei Haferkater, Pret à Manger oder Dean & David.

Natürlich ist Vorsicht geboten vor zu viel Nostalgie. Die opulenten Bahnhofsrestaurants von einst waren einer kleinen Elite vorbehalten, den Passagieren der ersten Klasse, die zum Beispiel mit dem Luxuszug Train Bleu ans Meer fuhren. Aber immerhin, auch die zweite, dritte, sogar die vierte Klasse hatten ihre Wartesäle. Nur wurden die im Laufe der Zeit vernachlässigt, verkamen zu trostlosen Orten, wo sich Einsame an ihrem Bier festhielten. Irgendwann wurden die meisten, nicht nur in Deutschland, geschlossen. Es schien nur noch darum zu gehen, so viel Umsatz auf so wenig Quadratmetern wie möglich zu machen.

Im Kölner Wartesaal speisen Gäste rheinischen Heringssalat. © Wartesaal am Dom

Der Kölner Wartesaal ist eins der wenigen überlebenden Exemplare des großen Eisenbahnzeitalters. Da herrscht geballte Gediegenheit, sitzen die Gäste auf gepolsterten Bänken und zwischen holzgetäfelten Wänden, an denen zahlreiche Bilder hängen. Bahnhöfe werden ja gern als Tor zur Stadt beworben, nur fragt man sich als Zugreisender in der Regel: welcher Stadt denn? Burger King, Costa Coffee, Ditsch könnten überall und nirgends sein. Im Wartesaal sagt die Speisekarte ganz klar: Rheinland. Dank regionaler Spezialitäten wie Heringssalat, Reibekuchen oder Himmel und Äd.

Doch an einem beliebigen Mittwochabend zeigt ein Blick durchs große Fenster gähnende Leere. Gerade mal drei Tische sind besetzt. Die Bedürfnisse eines regulären Bahnhofslokals erfüllt der Wartesaal nicht. Dazu liegt das Restaurant zu versteckt – man muss aus dem Haupteingang raus, um die Ecke laufen –, hat erst ab 17 Uhr geöffnet und selbst dann nicht unbedingt. Nicht selten steht der Gast vor verschlossener Tür, weil dort gerade Geburtstag gefeiert oder eine Fernsehsendung aufgezeichnet wird.

Sicher, ein paar Oasen gibt es schon an deutschen Bahnhöfen, wie deren Betreiber stolz verkündet: „In unseren DB Lounges finden Reisende mit Zutrittsberechtigung alles für einen angenehmen Aufenthalt: elegante Sitzlandschaften, stilvolles Ambiente und aufmerksamen Service.“ Nur haben die wenigsten Reisenden diese Zugangsberechtigung. Alle anderen müssen schon den Bahnhof verlassen und sich in den Lounges der umliegenden Hotels ein komfortables Plätzchen suchen.

Das Grand Café im Bahnhof Amsterdam Centraal. © promo/Olthaar Fotografie

Am Amsterdamer Hauptbahnhof geht es demokratischer zu. Wer die nackte Treppe zum alten Wartesaal Erster Klasse gefunden hat, was für nicht eingeweihte Passagiere fast unmöglich ist, und sich im Grand Café niederlässt, kann sich nicht sattsehen. Am Buffet, das so riesig ist, dass sogar Büsten ehrwürdiger Herren mit gelockter Perücke Platz haben. Der Blick schweift hoch zu den bemalten Balken an der hohen Decke, den Palmen in großen Kübeln, den blau-weißen holländischen Vasen. Selbst die Kloschüssel ist deluxe: Delfter Porzellan. Die billige Plastik-Klobrille kann da nicht mithalten.

Die Uhr, die im Gastraum die New Yorker Zeit anzeigen soll, ist stehengeblieben. Dass dennoch niemand einschläft, dafür sorgt Elvis. Der Kakadu ist im Grand Café König: Der weiße Vogel lebt im Bahnhofslokal, ist everybody’s darling. Gnädig lässt er sich von seiner Stange auf die Schulter einer jungen Touristin heben, selbst alte Männer werden zu Kindern bei diesem Spiel. Wenn Elvis langweilig wird, weil er zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, kräht er ein bisschen, bis die Kellnerin ihm Küsschen gibt.

Elvis (oben) ist der Chef des Lokals. © Susanne Kippenberger

In der Amsterdamer Brasserie gibt’s keine Haute Cuisine, dafür solide holländische Kost in großen Portionen – Kip Saté, Bitterballen oder, signature dish, Vlaamse Stoofvlees für 12,50 Euro: eine Schale Pommes mit Gulasch obendrauf. Klingt schweinisch, schmeckt herrlich. Zur Rechnung werden Pfefferminzdrops kredenzt. „I wish it would stay like this forever”, seufzt die Kellnerin.

Das Licht ist so gedämpft wie die Lautstärke der Gespräche. Dabei ist das Lokal am Abend um sechs gut besucht. Reisende warten auf Freunde, Pendler trinken ihr Feierabendbier, Kollegen plaudern ein wenig, bevor sie in den Zug steigen, der sie nach Hause bringt. Menschen verabreden sich gern an diesem Ort, der so gut zu erreichen ist.

Man muss nichts essen, kann aber. Und sei es nur ein Krokettchen. Am Nachbartischtisch sitzt ein Dienstreisender, sein Köfferchen neben dem Tisch. Den Kaffee hat er längst ausgetrunken, jetzt bestellt er sich noch Wasser und ein Schälchen Pommes dazu. Er muss wohl noch warten, liest weiter in seinem Buch: „Reset“.

Der Titel könnte Programm sein. Auch wenn es einen kompletten Neustart bei Deutschlands Bahnhofsgastronomie nicht geben wird – es gibt Hoffnung. In der Führungsetage der für Vermietungen zuständigen Abteilung hat ein Generationswechsel stattgefunden, mit der 38-jährigen Sarah von Nordheim an der Spitze. Auf der Grundlage von Gästebefragungen wird im Moment eine neue Strategie erarbeitet. Lokale Anbieter sollen vermehrt in die Bahnhöfe geholt und mehr Möglichkeiten, angenehm zu warten, geschaffen werden. Zum Beispiel in Räumlichkeiten, in denen die Reisenden konsumieren können, aber nicht müssen.

Die Deutsche Bahn brüstet sich damit, „Deutschlands größter Gastgeber“ zu sein. Gemessen an den Millionen, die hier täglich was zu essen und zu trinken kaufen, stimmt das bestimmt. Wer aber nach wirklich gastfreundlichen Lokalen sucht, wird am ehesten an kleineren und S-Bahnhöfen fündig. In Tübingen oder Fürstenberg an der Havel zum Beispiel, im bayerischen Tapfheim oder Brandenburger Chorin, in Berlin-Kaulsdorf oder -Friedenau, im dänischen Klampenborg oder im englischen Hebden Bridge.

Gasthäuser zu Treffpunkten!

Oft sind es junge Leute, die die zentrale Lage zu nützen wissen, Cafés mit Charme und Terrasse einrichten, selbstgebackenen Kuchen und guten Espresso verkaufen. Oft bieten sie noch andere Dienste an wie Fahrradverleih und -reparatur oder Kulturprogramm, verkaufen Reiseführer, Postkarten und lokale Spezialitäten. So werden die Gasthäuser zum Treffpunkt für Reisende und Einheimische gleichermaßen.

Auch wenn Fürstenberg nicht mit Frankfurt am Main zu vergleichen ist, könnte sich die Bahn, wenn sie es ernst meint mit ihren Plänen, von der Gastlichkeit und Individualität der kleinen Lokale inspirieren lassen. Die Möglichkeit, sich zu erholen, zu stärken und zu erquicken wäre eine dringend benötigte Investition in die Zufriedenheit der Fahrgäste.

Im Train Bleu, dem Pariser Gourmettempel, erzählte eine Auktionshaus-Mitarbeiterin, wie sie vor kurzem mit dem Nachtzug, in dem sie miserabel geschlafen hatte, am Gare de Lyon ankam und erst mal im Train Bleu frühstücken ging. Da war ihre Welt wieder in Ordnung. Herr Ober, ein bisschen Pariser Goldstaub für die deutschen Bahnhofslokale, bitte!