Unterwegs in Chiles Weinregion (Kein) Durst nach dem Erfolg

Die Reben ranken sich zur Mittagssonne hin, die von oben auf sie hinunterbrennt. 27 Grad warm ist es an diesem Samstagnachmittag im Valle de Colchagua, etwa zwei Autostunden südlich von Chiles Hauptstadt Santiago. Die noch knallgrünen Früchte saugen die Sonne auf. Und das sollen sie auch, denn sie befinden sich mitten in der Wachstumsphase. In gut zwei Monaten werden sie geerntet, damit aus ihnen Wein entsteht. 420.000 Flaschen insgesamt.