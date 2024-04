Sie entkamen mit Millionenbeute Die vielen Spuren der Berliner Tunnelgangster

Ein ganzes Wochenende lang hatten die Täter im Januar 2013 Zeit, um die Schließfächer eines Tresorraums in Berlin-Steglitz auszuräumen. In Folge 35 des True-Crime-Podcasts „Tatort Berlin“ sprechen unsere Moderatoren Katja Füchsel und Sebastian Leber mit dem Berliner Anwalt Michael Plassmann, der zahlreiche Geschädigte des sogenannten „Steglitzer Tunnelraubs“ vertreten hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.

Plassmann berichtet, wie die Täter vorgingen, welche Fehler ihnen unterliefen und weshalb sie trotzdem entkommen konnten. Es geht um die aufwendigen Ermittlungen der Polizei, einen Gesuchten mit auffälligem Muttermal im Gesicht sowie die Frage, warum derart viele Wertgegenstände am Tatort hinterlassen wurden.

Der verwüstete Tresorraum der Bank. © dpa

In der Folge sprechen unsere Moderatoren mit dem Studiogast außerdem über die Theorie, dass die Täter womöglich gar nicht auf der Suche nach Geld, sondern nach geheimen Unterlagen waren: Was spricht dafür, was dagegen?

Dieser Podcast wird produziert von Heiko Behr von pressplayproductions.