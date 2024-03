Spaß? Ja, aber sicher So kommen Sie gesund durch den Dating-Frühling

Die kalten Monate gehen langsam zu Ende. Zeit, das schon etwas eingestaubte Profil auf Tinder, Bumble und Co. aufzupolieren. Denn Frühlingszeit ist Datingzeit. Doch nicht nur die Frühblüher wachsen, sondern auch die Zahl der Infektionen mit Geschlechtskrankheiten. Im Gyncast, dem Gynäkologie-Podcast des Tagesspiegels, geben wir darum Tipps für einen gesunden und sicheren Dating-Frühling.

Erst Anfang März legte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten neue Zahlen vor. Demnach stieg 2022 beispielsweise die Zahl der Tripper-Fälle um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei Syphilis waren es 34 Prozent, bei Chlamydien 16 Prozent. Ausgewertet wurden Daten von 27 Ländern.

Im Podcast empfiehlt Chefärztin und Gynäkologin Prof. Dr. Mandy Mangler, sich regelmäßig testen zu lassen und vor allem offen mit potenziellen Sexparter*innen darüber sprechen, wie lange der letzte Kontrolle zurückliegt.

Zur Person

PD Dr. med. Mandy Mangler, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe vom Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg, aufgenommen am 21. April 2020. Foto: Kitty Kleist-Heinrich © Kitty Kleist-Heinrich TSP

Mandy Mangler ist Chefärztin für Gynäkologie im Vivantes Klinikum Neukölln und der Gynäkologie und Geburtshilfe am Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg. Sie ist außerdem Vorsitzende der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie in Berlin.