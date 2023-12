Stille Nacht, einsame Nacht Warum ich Weihnachten am liebsten allein verbringe

„I’m driving home for Christmas. Oh, I can’t wait to see those faces“, sang Chris Rea 1986. Der Brite schuf damit einen Hit, der auch heute noch zuverlässig durchs Radio dudelt, sobald die Tage kürzer und die Shopping-Meilen voller werden. An Weihnachten kommen wir mit unseren Nächsten zusammen, vergessen die großen und kleinen Probleme des Alltags, begraben nichtige Konflikte und besinnen uns auf das, was wirklich zählt: die Familie.

Wer Weihnachten allein verbringt, erntet oft mitleidige Blicke

So oder so ähnlich propagieren es TV-Werbespots und Plakattafeln. Spätestens ab Anfang November gibt es kein Entkommen mehr vor den glücklichen Gesichtern und strahlenden Kinderaugen, die geschickt in Szene gesetzt zum Konsum anregen sollen. Und zugleich den sozialen Druck auf die Menschen erhöhen, die an den Feiertagen für sich bleiben.

Schätzungen zufolge verbringen 2,4 Millionen Menschen in Deutschland das Weihnachtsfest alljährlich allein. Und das ist in unserer Gesellschaft noch immer gleichbedeutend mit Einsamkeit und Tristesse. Ganz unabhängig davon, ob sich jemand tatsächlich einsam fühlt. Nach wie vor hält sich daher auch hartnäckig das Gerücht, an Weihnachten steige die Suizidrate. Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall: Im Vergleich zu den Frühlings- und Sommermonaten gibt es im Dezember sogar weniger Selbsttötungen.

Meine selbstgewählte ‚Einsamkeit‘ ist mein persönliches Friedensbekenntnis und ein kompromissloser Akt der Selbstliebe. Ronja Merkel, Tagesspiegel-Redakteurin

Nun muss man natürlich nicht gleich suizidal sein, um einsam zu sein. Die Feiertage, an denen gefühlt jeder in den warmen Kreis der Liebsten flüchtet, können durchaus eine ernstzunehmende mentale Belastung darstellen für diejenigen, die zurückbleiben. Schon aufgrund der mitleidigen Blicke, die man erntet, wenn man einräumt, die Weihnachtstage nicht mit anderen Menschen zu verbringen.

Die unbehagliche Stimmung, die sich bei solchen „Geständnissen“ schnell ausbreitet, kenne ich selbst nur zu gut. Im Alter von 16 habe ich aufgehört, die Feiertage – oder überhaupt irgendwelche Tage – mit meiner biologischen Familie zu verbringen. Eine Entscheidung, die vermutlich eine der gesündesten war, die ich je getroffen habe. Meine selbstgewählte „Einsamkeit“ ist mein persönliches Friedensbekenntnis und ein kompromissloser Akt der Selbstliebe.

Wenn das Fest der Liebe zur persönlichen Hölle wird

Die Weihnachtsfeste meiner Kindheit waren die Hölle. Zwar gab es immer einen wundervoll geschmückten Baum, viele Geschenke für uns Kinder und einen vor lauter Essen fast kollabierenden Tisch. Das Drumherum aber war geprägt von Missgunst bis hin zu offen ausgetragenem Hass. Während meine Tante sich regelrecht aufopferte, um die Kulisse einer vermeintlichen perfekten Familie zu produzieren, brachte sich der Rest der Truppe in Stellung, um zeitnah zum Angriff übergehen zu können.

Ab den frühen Mittagsstunden wurde ein Bier nach dem anderen gekippt; meist schafften wir nur geradeso die Bescherung, bis einer der Erwachsenen, inzwischen gut einpegelt, explodierte. Da wurde jeder Fehler, jedes vermeintliche Versagen nicht nur zur Sprache gebracht, sondern einander ins Gesicht gebrüllt. Je stärker unter die Gürtellinie gezielt wurde, desto mehr feierte man sich für jeden Treffer. Mittendrin saßen wir Kinder. Meine Cousins erfuhren in einer solchen „heiligen Nacht“, dass ihr Vater seit Jahren die Mutter betrog. Nur ein schmutziges Wäschestück von vielen; so ging es weiter, die ganze Nacht, Schlag um Schlag.

Man muss kein Psychologe sein, um diese Verhältnisse als toxisch zu identifizieren. Dennoch habe ich mein erstes Exil-Weihnachten weinend, voller Selbstmitleid im Bett verbracht. Ich fühlte mich alleingelassen, ungeliebt, irgendwie kaputt. In den nachfolgenden Jahren wurde ich manchmal von lieben Freunden zu ihren Feierlichkeiten eingeladen, in anderen Jahren verbrachte ich die Tage mit meinem Partner und dessen Familie. Und immer wieder eben auch allein. Die negativen Gefühle waren stets unterschwellig vorhanden – bis vor ein paar Jahren.

Der Wendepunkt kam ganz unverhofft an einem 25. Dezember, irgendwann in meinen späten 20ern. Ich lebte damals in Frankfurt am Main, in einem normalerweise ausgesprochen lauten Kiez. Doch an diesem ersten Weihnachtsfeiertag war es ausnahmsweise still. Keine hupenden Autos, keine grölenden Touristen – einfach nur Ruhe.

Ich spazierte ein wenig durch die Gegend und war überwältigt von den so ungewohnt leergefegten Straßen, der Weitläufigkeit, die sich plötzlich ohne die üblichen Menschenströme auftat. Niemand schrie herum, niemand rempelte mich an, niemand wollte etwas von mir. Der Stress und die Anspannung des Alltags waren wie fortgewischt. Zum ersten Mal in all den Jahren verstand ich das große Glück der Einsamkeit. Und den Frieden, der damit einhergeht.

Schlimmer als das Alleinsein sind dysfunktionale Familienstrukturen

Der Schritt, den ich mit 16 gegangen bin, war kein einfacher. Ich vermisse meine Angehörigen im Alltag nicht und habe inzwischen einen entspannten Umgang auch mit den Feiertagen, die ich allein verbringe. Dennoch wird mir an Weihnachten immer wieder unweigerlich bewusst, dass ich eben nicht das habe, was so vielen anderen zuteil wird: eine liebende, immer präsente und unterstützende Familie.

Selbstverständlich ist dieses Bild eine Illusion. Nicht, dass es keine glücklichen Familien in unserer Welt gäbe – aber auch in denen wird gestritten, diskutiert und sich auch mal nicht gemocht. Doch in dieser extremen emotionalen Aufladung, die wir rund um die Feiertage betreiben, erzeugen wir eine Erwartungshaltung an das Weihnachtsfest, die schlicht nicht erfüllt werden kann. Nicht umsonst empfinden viele Menschen – gerade die mit Familien – diese Tage oft als ausgesprochen stressig und sogar psychisch belastend.

Letztlich vermissen wir, die Einsamen, nicht unsere tatsächliche Familie, sondern das, was sie hätte sein können. Was sie hätte sein sollen. Ronja Merkel, Tagesspiegel-Redakteurin

Und Menschen wie ich fragen sich früher oder später: Was stimmt eigentlich nicht mit mir? Schließlich ist es ja nicht „normal“, nirgendwo zuzugehören – oder? Wir Menschen, selbst die Introvertierten unter uns, sind soziale Wesen. Wir sehnen uns, mal mehr, mal weniger, nach Liebe, Geborgenheit, Gemeinschaft. In einer idealen Welt sollte uns all das die Familie geben, in die wir hineingeboren werden.

Letztlich vermissen wir, die Einsamen, vermutlich nicht unsere tatsächliche Familie – Verluste durch Schicksalsschläge einmal ausgenommen –, sondern das, was sie hätte sein können. Was sie hätte sein sollen. Und wie unser Leben sich hätte entwickeln können, wenn unsere Nächsten uns etwas mehr Liebe geschenkt hätten.

Es ist schwer, diese Lücke zu akzeptieren. Doch wenn man es schafft, öffnet sich eine Tür zu einem ganz neuen Leben voller Ruhe und Frieden. Ja, das klingt fürchterlich nach Kalenderweisheit. Ich bleibe dennoch dabei. Tausendmal lieber verbringe ich sämtliche Feiertage allein, als mich jemals wieder in die dysfunktionalen Zustände meiner Kindheit zu begeben. All das Geschrei und der Hass sind glücklicherweise nur noch eine zunehmend verblassende Erinnerung.

Heute genieße ich mein selbstbestimmtes, ruhiges Weihnachten. In manchen Jahren mache ich mir die Mühe, mein Zuhause festlich zu schmücken, in anderen habe ich keine Lust darauf. Manchmal koche ich mir selbst an Heiligabend ein aufwendiges Menü, dann wieder reicht mir eine Pizza. Einzig wichtig ist: Ich entscheide, was an diesen Feiertagen geschieht. Weihnachten ist das Fest der Liebe – und das schließt die Selbstliebe mit ein.