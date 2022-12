Stromausfälle und zersplitterte Fenster Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert Nordkalifornien

Ein schweres Seebeben vor der kalifornischen Küste hat am Dienstag zu Stromausfällen für tausende Haushalte sowie zu Felsstürzen geführt, größere Schäden blieben nach ersten Berichten jedoch aus.

Das Beben der Stärke 6,4 ereignete sich rund 40 Kilometer vor der Hafenstadt Eureka in relativ geringer Tiefe, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben.

Laut dem Online-Dienst poweroutage.us waren rund 60.000 Haushalte im Landkreis Humboldt County ohne Strom. Nahe der Ortschaft Fernbridge führte der Erdstoß zu Straßenschäden, der Ort war laut einem Fernsehreporter dadurch nicht per Straße zu erreichen.

Im Internet verbreitete Fotos und Videos zeigten zersplitterte Fenster, aus Regalen gefallene Gegenstände und einen mit Waren übersäten Supermarkt-Gang. Zudem gab es Berichte über Steinschlag.

Kalifornien wird immer wieder von Erdstößen erschüttert. Experten zufolge ist innerhalb der nächsten 30 Jahre mit großer Wahrscheinlichkeit ein Beben mit verheerenden Auswirkungen zu erwarten. Grund ist die quer durch den US-Bundesstaat verlaufende San-Andreas-Verwerfung, wo zwei Erdplatten aufeinander treffen.

1994 wurden bei einem Beben der Stärke 6,7 in Northridge westlich von Los Angeles mindestens 60 Menschen getötet und Schäden in Höhe von rund zehn Millionen Dollar angerichtet. 1989 starben bei einem Erdstoß der Stärke 6,9 in San Francisco 67 Menschen. (AFP)

