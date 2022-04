Es ging alles los mit der ersten Menstruation. So lautete das Thema der ersten Gyncast-Folge. Zwei Jahre ist das her. Seitdem spricht das Team um Gynäkologie-Chefärztin Dr. Mandy Mangler über alles Wissenswerte zum Thema Gesundheit, Reproduktion, Sexualität, Lust, aber auch Feminismus, Politik und Popkultur.

Den roten Faden bildet dabei das Leben einer fiktiven jungen Person, die mittlerweile schon einiges erlebt hat: als Teenager die Entdeckung der eigenen Lust mit Vulva und Klitoris, später dann in den Zwanziger, die ersten Erfahrungen mit Geschlechtskrankheiten, eine Abtreibung, Übungen für den Beckenboden. 40 Folgen sind so bereits zusammengekommen.

Jetzt mit Anfang 30 will sie ein Kind bekommen. Bevor es damit aber losgeht, antwortet Mandy Mangler zusammen mit Tagesspiegel-Redakteurin Esther Kogelboom und Anna Kemper vom Zeit-Magazin in dieser Jubiläumsfolge auf Fragen von Hörer:innen. So klärt die Ärztin diesmal darüber auf, wie natürliche Familienplanung funktionieren kann, was Statistiken zur durchschnittlichen Größe von Vulvalippen sagen, wie man in einer offenen Beziehung verhüten sollte und was sich die Evolution eigentlich dabei gedacht hat, dass Schwangerschaften so weh tun.´

Hinweise zum Podcast

Verantwortlich für Schnitt und Produktion des „Gyncast“: Markus Lücker.

Folgen Sie dem Gyncast auf Instagram!

Den Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" finden Sie auch auf Spotify und Apple Podcasts.

Folge 40: Macht durch Masturbation – Warum Solosex empowernd sein kann

Folge 39: Der Penis – Alle harten Fakten

Folge 38: Aborte – Wenn es einfach nicht klappen will

Mehr zum Thema Tagesspiegel-Podcast „Gyncast“ Warum Masturbation empowernd sein kann

Von Pubertät, Lust und Verhütung, Kinderwunsch und Kinderkriegen: Der Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" ist die völlig unzensierte Sprechstunde mit Frauenärztin Dr. Mandy Mangler. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt