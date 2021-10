Als Knöpfchen wird sie in Anatomiebüchern gerne beschrieben – so als müsste man nur draufdrücken wie auf einen Knopf an der Ampel. Dabei ist die Klitoris viel größer als das, was wir sehen können. Mit ihren Schwellkörpern setzt sie sich im Inneren des Körpers fort, sieht ein bisschen aus wie ein aufgeregt watschelnder Pinguin und ist durschnittlich 11 Zentimeter lang. So viel Schwanzvergleich sei erlaubt: Der unerigierte Penis schafft es im Mittel gerade mal auf 9 Zentimeter.

Wie kommt es aber, dass bis heute so wenige über die wahren Ausmaße der Klitoris wissen und selbst Ärzt:innen sich hier nicht auskennen? Denn gerade dadurch gehen auch bei Operationen immer wieder Behandlungen schief. Darüber spricht Gynäkologin Mandy Mangler in der neuen Folge des Gyncasts mit Tagesspiegel-Redakteurin Esther Kogelboom und Anna Kemper vom Zeit Magazin.

„Die Geschichte der Klitoris ist aus heutiger Sicht eine Geschichte der erstaunten Zurkenntnisnahme, des jahrhundertelangen Vergessens und Verdrängens sowie ihrer kürzlichen Wiederentdeckung“, sagt Mandy Mangler. Denn eigentlich wussten Anatomen bereits spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts zumindest einigermaßen genau, wie das Lustorgan wirklich aufgebaut ist.

Dann verschwand das Wissen wieder aus den Anatomiebüchern und wurde erst kurz vor der Jahrtausendwende wieder popularisiert. In Schulbüchern wird die Klitoris meistens immer noch falsch abgebildet. Im Gyncast sucht Dr. Mangler nach dem Warum und fragt, wie viel Absicht möglicherweise dahinter steckte.

Außerdem beantwortet sie Fragen aus dem Alltag. Kann die Klitoris durch zu viel Masturbation unempfindlich werden? Wie kann man Verletzungen bei Geburten verhindern? Und natürlich der Klassiker: Warum haben so viele (Männer) Probleme dabei sie zu finden?

