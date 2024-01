Tagesspiegel Plus Trotz Anti-Aging-Hype : Wer geht denn heute noch ins Solarium?

In Zeiten von Botox und Skincare-Hype scheint die Sonnenbank ein Relikt aus den 2000ern. Trotzdem bräunen sich Promis und Rentner in einem Berliner Studio. Was ein Hautarzt über die Risiken sagt.