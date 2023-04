True-Crime-Podcast „Tatort Berlin“ Die Straftaten des Rappers Fler

Minutenlang pöbelte der Rapper Fler aggressiv auf den Berliner Polizeibeamten Stephan Zillmer ein, doch der blieb gelassen und machte seinen Job.

Durch ein Video wurde der Vorfall deutschlandweit bekannt. Und Fler verbreitete monatelang Unwahrheiten über den Einsatz und versuchte so, sich vor seinen Fans als Opfer darzustellen. In der neuen Folge des Tagesspiegel-Podcasts „Tatort Berlin“ berichtet Stephan Zillmer nun erstmals ausführlich, was damals tatsächlich geschah und wie der anschließende Gerichtsprozess ablief, der zu Flers Verurteilung führte.

Die Moderatoren des Podcasts sind Katja Füchsel und Sebastian Leber.

Dieser Podcast wird produziert von Heiko Behr von pressplayproductions.

