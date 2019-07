Anfang der 1960er-Jahre stießen westdeutsche Kripobeamte bei Ermittlungen gegen einen anderen Nazi-Verbrecher auf den Namen Blösche. Zeugenaussagen belasteten den Gestapo-Mann erheblich. Nachforschungen ergaben, dass er in der DDR lebte. Deshalb zögerte die Staatsanwaltschaft, einen Haftbefehl und Blösches Auslieferung zu beantragen. Denn dann würde die DDR ihn vor Gericht stellen. Aber in Ostdeutschland drohte die Todesstrafe. So ein Urteil wollten westdeutschen Juristen nicht.

1965 erließ das Amtsgericht Hamburg trotzdem einen Haftbefehl gegen Blösche, zu schwerwiegend waren die Anschuldigungen. 1966 wurde die DDR um Auslieferung gebeten, vergeblich. Doch die Stasi war zu diesem Zeitpunkt längst über den Mann im Bilde. Der Westdeutsche Heinz Galinski, der erste Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, hatte sie, über ein paar Ecken, informiert. Er hatte von den Ermittlungen gegen Blösche erfahren.

Die Stasi ermittelte nun selber, und am 11. Januar 1967 wurde Blösche verhaftet. Aber war der Mann mit dem entstellten Gesicht wirklich der Mörder vom Ghetto? Ja, der Stasi-Spezialabteilung 32 gelang der Nachweis. Die Experten verglichen ein Hochzeitsfoto des unverletzten Blösche mit dem Bild des entstellten Verdächtigen. Sie fanden 30 übereinstimmende Merkmale.

Für Stenzel waren die Vernehmungen eine Qual

Und so saß auf einmal Reiner Stenzel, Vater von zwei kleinen Kindern, diesem Nazi-Verbrecher gegenüber. Ein Zufall eigentlich, der ursprünglich eingesetzte Vernehmer war krank geworden, im September 1967 wurde Stenzel aus Leipzig nach Berlin abkommandiert.

Schon am Tag nach seiner Verhaftung wurde Blösche das berühmte Foto mit dem Jungen vorgelegt. Der kleine, graue Mann notierte auf der Rückseite des Bildes, dass er derjenige mit der Maschinenpistole sei. Aber er schrieb auch, es habe sich um eine Deportationsaktion gehandelt. Kein Wort von der Massenexekution Minuten später.

Viele Jahre später behaupteten mehrere Männer, sie seien das Kind auf dem Foto. Alles gelogen, sagt Stenzel im Juni 2019. „Das Foto entstand bei der Liquidierung des Ghettos. Denn nur bei diesem Einsatz hatte Blösche einen Stahlhelm getragen.“

Von allen grausamen Szenen hat Stenzel die Erschießung der 2000 Juden im Hinterhof des Judenrats am meisten mitgenommen. Die Opfer wurden in Fünfer-Gruppen erschossen, zwischen jede Gruppe musste das Leichenkommando, eine Gruppe von Juden, Holzbalken legen, damit die Toten später verbrannt werden konnten.

Für Stenzel waren die Vernehmungen eine seelische Qual. „Es gab öfter Momente, in denen habe ich Blösche gehasst.“ Aber als Profi durfte er keine Emotionen zeigen. Den Frust,sagt er, habe er abends ausgelebt, beim Bier mit Kollegen, wenn er über die Aussagen geredet habe. Stenzel war zwar der intensivste, aber nicht der einzige Vernehmer, zwei Kollegen gehörten ebenfalls zum Team. Doch nachts kamen die Bilder von den erschossenen Kindern. Albträume.

Der Mörder fürchtete sich vor der Todesstrafe

Der Blösche, dem er tagsüber begegnete, hatte ein klares Ziel: Er wollte leben. „Er haderte mit seinem Schicksal, weil die Todesstrafe drohte“, sagt Stenzel. Um die zu vermeiden, wandte er eine einfache Taktik an. „Er gab nur Erschießungen zu, die er auf Befehl machen musste.“ Da konnte er sich auf Zwang herausreden, er hatte ja nicht aus eigenem Antrieb getötet. Und die Morde von der Rikscha aus? Auch ein Befehl. Sein Vorgesetzter habe angeordnet: „Macht mal ein bisschen Remmidemmi und erschießt ein paar Juden.“

Blösche baute eine emotionale Mauer zwischen sich und den Toten auf. „Er hatte nie echte Reue wegen der Opfer gezeigt“, sagt Stenzel. „Wenn etwas in dieser Richtung kam, waren es Lippenbekenntnisse. Der hat nur sich bedauert, wenn es um die drohende Todesstrafe ging.“

Das bemitleidenswerteste Opfer, das Blösche erwähnte, war er selber. In einer persönlichen Niederschrift schilderte er am 19. Juli 1968, wie er Erschießungen im Ghetto erlebte. „Die erschreckten Gesichter sowie der Blut- und Schweißgeruch griffen mich sehr an. Wenn ich einem Erschießungskommando zugeteilt wurde, bin ich, wenn möglich, von der Grube, wo die Leichen lagen, zurückgetreten, damit ich für einen Moment dieses grauenhafte Bild nicht zu sehen brauchte.“

Und mitunter konnte der Mann, der kleine Kinder erschossen hatte, in Tränen ausbrechen. „Wenn es um Taten ging, in denen er als selbstständiger Mörder auftrat, heulte er mitunter wie ein Schlosshund“, sagt Stenzel. Denn da konnte das Urteil nur Todesstrafe lauten. Zitierte Stenzel Zeugen dieser Verbrechen, dann sagte der Ex-Gestapo-Mann geschraubt: „Ich will dem Zeugen nicht widersprechen, es ist möglich, dass er Recht hat, aber ich erinnere mich nicht.“ Jämmerliche Ausflüchte, deshalb bekam Blösche immer wieder Panik. „Wenn ich bestimmte Dinge sage, bekomme ich doch die Todesstrafe.“

Wenn er reinkam, schlug er die Hacken zusammen

Aber der SS-Verbrecher sollte reden. „Ich wollte verhindern, dass er beim Prozess alles widerruft“, sagt Stenzel. Das Wort „Lebenslänglich“ bekam den Charakter eines Lockmittels. „Wenn Sie alles sagen, kann das Gericht dies als mildernde Umstände bewerten. Dann verzichtet es vielleicht auf die Todesstrafe“, sagte Stenzel immer wieder. Dass er auf jeden Fall von einem Todesurteil überzeugt war, sagte er nicht.

Gleichzeitig bemühte er sich, den Mörder gut zu behandeln. An Feiertagen erhielt Blösche zum Beispiel Gänsebraten mit Thüringer Klößen. Sogar das Satire-Magazin „Eulenspiegel“, Mangelware in der DDR, brachte ihm Stenzel mit. Blösches 18-jähriger Sohn durfte seine Mutter bei deren Haftbesuch begleiten. Dem Mörder war es gestattet, sich zwei Wochen im Haftkrankenhaus zu erholen, obwohl er gar nicht krank war.

Und immer „war er unterwürfig“, sagt Stenzel. Der klassische Fall eines Mannes, der blind gehorcht und genussvoll Macht über Schwächere ausübt. „Wenn er reinkam, schlug er die Hacken zusammen und legte die Hände die Hosennähte.“ In dem Buch „Der SS-Mann: Josef Blösche – Leben und Sterben eines Mörders“ zitiert das Autorenduo Heribert Schwan/Helgard Heindrichs den Direktor des Westfälischen Zentrums für Forensische Psychiatrie in Lippstadt, Michael Osterheider. Der Experte sagte über Blösche: „Es wäre verfehlt anzunehmen, dass allein die Vorgabe eines dermaßen totalitären Regimes ausreichen würde, dass jemand in dieser Vielzahl, in der Kürze der Zeit und mit dieser Ausprägung solche Taten begeht, ohne dass die eigene Persönlichkeit daraus irgendeinen Nutzen ziehen würde. Man muss den Sadismus von Blösche immer im Zusammenhang mit den Begriffen Macht und Kontrolle sehen.“

Blösches Hoffnung auf „Lebenslang“ war vergeblich. Am 30. April 1969 verkündete das Bezirksgericht Erfurt das Todesurteil. Im Morgengrauen des 29. Juli brachte ein Gefangenentransport Josef Blösche ins Leipziger Gefängnis. Seine Urne wurde in einem namenlosen Grab im Leipziger Südfriedhof versenkt. Der Massenmörder endete öffentlich als anonyme Leiche.