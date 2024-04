Wie können sich Betroffene gegen schlechte Pflege wehren?   „Mit Nachdruck kann man einiges für die Angehörigen rausholen“

Verwahrloste Heimbewohner und Personalmangel – immer wieder werden dramatische Zustände in Pflegeheimen öffentlich. Wie zuletzt in Berlin, wo eine Pflegerin den Notruf wählte, weil keine Ablösung für die Nachtschicht kam. Welche Rechte haben Pflegebedürftige und ihre Angehörigen? Und ab wann hat eine Klage Aussicht auf Erfolg? Das erklärt der Berliner Anwalt in Arzt- und Heimhaftungssachen Oliver Drygalla.