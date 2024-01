Zug prallt gegen umgestürzten Baum und entgleist Stürmisches Wetter mit Orkanböen in weiten Teilen Deutschlands

Deutschland erlebt an diesem Mittwoch verbreitet stürmisches Wetter. Vor allem in der Nordhälfte und im höheren Bergland sei mit teils schweren Sturmböen zu rechnen, an exponierten Küstenabschnitten sowie in Gipfellagen teils mit Orkanböen, hieß es am Morgen in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die Fährgesellschaft Scandlines stellte den Betrieb auf der Ostsee-Fährverbindung zwischen Rostock und dem dänischen Gedser vorerst ein. Der Betrieb soll in Rostock ab 18.00 Uhr und in Gedser ab 20.15 Uhr wieder aufgenommen werden, wie es auf der Scandlines-Internetseite hieß.

Warnung vor Wind in ganz Deutschland (Stand: 11:35 Uhr) © WarnWetter des Deutschen Wetterdienstes

An der Nordsee gibt es Beeinträchtigungen bei den Fährverbindungen zwischen Dagebüll – auf dem Festland Schleswig-Holsteins gelegen – und den Inseln Amrum und Föhr. So fallen am Vormittag einige Fahrten zwischen den Inseln und dem Festland aus, wie den Internetseiten der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) zu entnehmen ist.

Ostwestfalen: Zug prallt gegen umgestürzten Baum und entgleist - keine Verletzten

Wegen eines umgestürzten Baumes ist eine Regionalbahn bei Bad Driburg in Ostwestfalen entgleist. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher des Zugbetreibers Nordwestbahn am Mittwoch sagte.

Im Zug waren laut Bundespolizei etwa 50 Fahrgäste. Sie wurden am Morgen aus dem Zug gebracht und mit Bussen weiterbefördert. Der Zug sei gegen 8.23 Uhr auf den umgestürzten Baum aufgefahren und aus den Schienen gesprungen, aber nicht umgekippt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Der Baum sei zuvor wegen des sehr starken Windes offensichtlich umgeweht worden. Die Bergung des Zuges soll laut Nordwestbahn bis zum Abend dauern, weil Hilfsmittel herangeführt werden müssten. Erst danach werde entschieden, ob und wann die Unfallstelle wieder freigegeben werde, sagte der Nordwestbahnsprecher.

Der Zug der Linie RB 84 verkehrt zwischen Paderborn und Kreiensen in Niedersachsen. Zum Schaden an dem Zug gebe es noch keine Schätzung, sagte der Sprecher.

Hamburg: U-Bahn fährt in Baum

Auch iIn Hamburg ist es auf der U-Bahn-Linie 1 am Mittwochmorgen zu einem Unfall wegen eines umgestürzten Baumes auf den Gleisen gekommen. Laut der Hamburger Hochbahn AG konnte die Bahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über und durch den Baum.

Als Sicherheitsmaßnahme wurde die Geschwindigkeit der U-Bahnen auf oberirdischen Strecken in Hamburg nun von 80 Kilometern pro Stunde auf 40 Kilometer pro Stunde reduziert. Sollten mehr Bäume durch den Wind auf die Gleise fallen, können die Bahnen besser anhalten, wie ein Sprecher erklärte.

Neben dem vielen Wind erwarten die DWD-Meteorologen zeitweise starke Bewölkung und schauerartige Niederschläge, dazwischen gebe es Auflockerungen. Es werde an diesem Mittwoch sehr mild bei 8 bis 15 Grad. (dpa)