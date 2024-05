Den Kater nach dem Vatertag lindern Hilft Rollmops zum Frühstück wirklich?

Nach Vatertag kommt Katertag. Zwar gilt das nicht für alle Männer am Tag nach Christi Himmelfahrt, jedoch ganz besonders für all diejenigen, für die die traditionelle Wander- oder Kremsertour mit Bier und anderem Alkohol auf der jährlichen Agenda steht. Und sicher wird auch so manche Frau den sonnigen, freien Tag nutzen, um zum Beispiel in den Biergarten zu gehen.

Der Morgen nach dem Feiertag erweist sich dann allerdings häufig als alles andere als bittersüß. Ein brummender Schädel, Übelkeit, Abgeschlagenheit – und schon steht der gute alte Freund, der Kater, vor der Tür.

Tipps, wie man die unangenehmen Folgeerscheinungen so schnell es geht wieder loswird, gibt es reichlich. Ölsardinen, Elektrolytlösungen oder gleich das nächste Bier herunterkippen – das sind einige beliebte Strategien, um die Katersymptome rasch zu lindern. Jedoch entpuppen sich viele dieser Tipps als reine Mythen, sind nicht wissenschaftlich bewiesen oder können den Brummschädel im schlimmsten Fall sogar noch verstärken. Ein paar Tipps aber funktionieren doch.

Der einfachste Weg, den Kater zu vermeiden, ist und bleibt: Gar nicht erst trinken. Das sagt Markus Wörnle, Leiter der Zentralen Notaufnahme am Klinikum der Universität München. „Ganz auf den Alkohol zu verzichten, bleibt nun mal die effektivste Lösung gegen den Kater“, sagt er.

Wenn du den alkoholisierten Menschen auf der Wiesn sagst, sie sollen weniger trinken, nehmen die das nicht ernst. Markus Wörnle, Internistischer Leiter der Zentralen Notaufnahme

„Jedoch wollen das viele nicht wahrhaben.“ Die Ignoranz beim Thema Alkohol kennt er gut, denn einmal im Jahr, zum Oktoberfest, kommt es in der Zentralen Notaufnahme zu einer Alkohol-Ausnahmesituation. Die Notaufnahme liegt in unmittelbarer Nähe zur Wiesn. „Wenn du den alkoholisierten Menschen dort sagst, sie sollen weniger trinken, nehmen die das nicht ernst“, sagt Wörnle.

Wenn es bereits zu spät ist, der Kopf dröhnt und die Schlappheit einsetzt, dann lohnt es sich, die bekannten Kater-Mythen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Was hilft wirklich?

1 Rollmops zum Frühstück

Um zu verstehen, welche Mittel gegen den Kater helfen und welche nicht, ist es erst einmal wichtig, zu verstehen, wie Alkohol im menschlichen Körper wirkt. „Nach übermäßigem Alkoholkonsum ist unser Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt verschoben“, sagt Wörnle. „Alkohol entzieht dem Körper Wasser und führt zu einem Flüssigkeitsdefizit.“ Symptome, wie starke Kopfschmerzen, sind die Folge dieser Dehydrierung.

Ein Rollmops enthält viel Salz. Das macht durstig. Wenn man dadurch viel Wasser trinkt, wirkt das dem Flüssigkeitsverlust durch den Alkoholkonsum entgegen. © imago images/Shotshop/mcs

Genau aus diesem Grund ist der Mythos, dass salzhaltiges Essen die Katersymptome lindert, gar nicht so abwegig. „Vom salzigen Essen bekommen wir mehr Durst“, sagt Wörnle – und Flüssigkeit ist genau das, was dem Körper am Tag danach fehlt.

Zwar ist der Rollmops für sich kein geheimes Wundermittel gegen den Kater, aber genauso wie andere salzige Lebensmittel, beispielsweise saure Gurken oder eine gesalzene Tomatensuppe, kann der Rollmops als Hangover-Frühstück den Durst anregen.

Zur Person Markus Wörnle. © privat Markus Wörnle ist Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme am Klinikum der Universität München (LMU Klinikum) in der Münchner Innenstadt. Alkoholintoxikationen sind in verschiedenen Schweregraden ein sehr wichtiges Krankheitsbild in der Notaufnahme. Er ist Internist mit Schwerpunkt Klinische Akut- und Notfallmedizin, Notfallmedizin, Intensivmedizin, Nephrologie und Angiologie.

2 Ölsardinen und fettiges Essen

Fettiges, deftiges Essen und viel Öl hilft – auch das ist ein verbreiteter Mythos. Ölhaltige Nahrung vor dem Alkoholkonsum zu sich zu nehmen, soll einem Kater vorbeugen, zumindest denken das viele. Beweise und Daten gibt es dafür aber keine, meint Wörnle. „Wenn man ölige Nahrung zu sich nimmt, verlangsamt das zwar die Resorption des Alkohols. Das verzögert aber eher die Wirkung und verhindert sie nicht komplett.“

Es gibt nicht das eine Essen, das magisch gegen den Kater wirkt. Markus Wörnle, Internistischer Leiter der Zentralen Notaufnahme

Austricksen könne man den Kater dadurch also nicht. Genauso wenig durch andere Lebensmittel, wie kohlenhydrathaltiges Essen. „Es gibt nicht das eine Essen, das magisch gegen den Kater wirkt“, sagt Wörnle. Trotzdem sei es aber ratsam, niemals auf nüchternen Magen zu trinken, denn bei leerem Magen gelangt der Alkohol schneller ins Blut.

3 Das Wasser zwischendurch

„Zwiwa“. Was das ist? Abgekürzt bedeutet der Begriff Zwischenwasser. Gemeint ist also das Wasser, das man zwischen alkoholischen Getränken zu sich nimmt. Viele Partygänger schwören auf das Glas Wasser vor dem nächsten Drink. Auch in Bars sorgen die Barkeeper oft dafür, dass immer ein Gläschen Wasser zum Cocktail gereicht wird.

Im Grunde macht es immer Sinn, viel Wasser zu trinken. Markus Wörnle, Internistischer Leiter der Zentralen Notaufnahme

„Im Grunde macht es immer Sinn, viel Wasser zu trinken“, sagt der Leiter der Münchner Notaufnahme. Denn immerhin ist es genau das, was der Alkohol dem Körper entzieht. Somit ist es gut, das Volumendefizit wieder auszugleichen. Dass es einen Unterschied macht, zu welchem Zeitpunkt – also ob währenddessen oder danach – man Wasser trinkt, ist jedoch nicht bewiesen. Schaden könne es trotzdem nicht!

4 Das Konterbier

Der Kopf brummt und der Magen rebelliert. Darauf erstmal noch ein Bier? Es gibt Menschen, die schwören auf die Theorie des Kontergetränks. Einfach weitertrinken, dann kriegt man auch keinen Kater – ein weit verbreiteter Mythos, aber kompletter Unsinn, wie Internist Wörnle sagt.

Dieses Gerücht sei nicht grundlos entstanden, denn zwischenzeitlich kann das Konterbier die Katersymptome tatsächlich verbessern, wenn auch nur kurzzeitig, denn der Alkohol kann Kopfschmerzen und Benommenheit etwas hinauszögern – aber nicht ganz verhindern.

Wenn die Wirkung des Alkohols nachlässt, kommen die Symptome aber wieder – und zwar verschlimmert. Markus Wörnle, Internistischer Leiter der Zentralen Notaufnahme

„Wenn man am Tag danach einen Liter Bier trinkt, dann kann sich das zunächst gut anfühlen, da man zusätzliches Volumen zu sich nimmt. Wenn die reine Volumenwirkung nachlässt und die Alkoholwirkung überwiegt, kommen die Symptome aber wieder – und zwar verschlimmert.“

5 Ibuprofen und andere Schmerzmittel

„Bei den Schmerzmitteln ist es ähnlich wie mit dem Alkohol“, sagt Wörnle. „Man sollte sie auf keinen Fall ungehemmt zu sich nehmen.“ Jedoch stimmt es, dass diese Symptome lindern. Besonders die sogenannten nicht steroidalen Entzündungshemmer (NSAR) wirken entzündungshemmend und schmerzlindernd. Zu dieser Gruppe zählen auch Ibuprofen oder Diclofenac.

„Natürlich können die NSAR auch Nebenwirkungen haben, wenn man sie chronisch oder zu viel nimmt. Sie können auf den Magen, im Extremfall auch auf die Niere gehen.“ Eine Ibuprofen vor dem Schlafengehen könne die Katersymptome aber auf jeden Fall beeinflussen, erklärt Wörnle.

Schmerztabletten, die man nach dem Trinken, aber vor dem Schlafengehen einnimmt, können den Kater am nächsten Morgen lindern. © iIMAGO/Design Pics

Paracetamol wirke zwar auch schmerzlindernd, jedoch weniger entzündungshemmend als Ibuprofen. Bei übermäßiger Einnahme könne das Schmerzmittel dafür leberschädigend sein. „Die Schmerztablette bereits vor dem Schlafengehen einzunehmen, daran denken viele Betrunkene im Alkoholrausch aber gar nicht mehr.“

Noch früher, also schon vor dem Trinken „vorbeugend“ eine Schmerztablette zu schlucken, davon rät der Internist stark ab. Das könne zu zusätzlichen Nebenwirkungen führen.

6 Elektrolyt-Mischungen für den Flüssigkeitsausgleich

Elotrans – vor wenigen Jahren erlebte das Trinkpulver, das eigentlich gegen Durchfallerkrankungen helfen soll, einen wahren Hype. Die Elektrolyt-Glucose-Mischung wurde in sozialen Medien als das Kater-Heilmittel angepriesen. Da der Körper bei einem schweren Kater unter einem Wasser- und Elektrolytmangel leidet, könne das Wundermittel dieses Defizit angeblich ausgleichen, hieß es.

Der Hype betrifft auch Elektrolyt-Mischungen im Allgemeinen. Schaden würden diese nicht, sagt Wörnle. „Dass die Elektrolyt-Mischungen wirksamer sind als normales Wasser, ist jedoch nicht wissenschaftlich bewiesen.“ Kommt es nach dem Alkoholkonsum zu Symptomen wie Durchfall oder Erbrechen, empfiehlt Wörnle dagegen eher eine Brühe als eine Elektrolyt-Mischung.

7 „Bier auf Wein, das lass sein“

Wer alles durcheinander trinkt, der bereut dies am nächsten Morgen. Kneipensprüche, wie „Bier auf Wein, das lass sein – Wein auf Bier, das rat ich dir“ kennt wohl jeder, der schon einmal ein alkoholhaltiges Getränk in der Hand gehalten hat. Doch der weit verbreitete Mythos ist falsch.

Es kommt auf die Menge des Alkohols an, nicht auf die Art. Markus Wörnle, Internistischer Leiter der Zentralen Notaufnahme

„Es kommt auf die Menge des Alkohols an, nicht auf die Art“, erklärt Wörnle. Ob man also Bier und Wein wild miteinander mischt oder nicht, der Kater hängt mehr von der Alkoholmenge an sich ab. Dass Billigwodka mehr Kopfschmerzen bereitet als andere Spirituosen, ist ebenso wenig wissenschaftlich bewiesen. „Es stimmt aber, dass bestimmte Substanzen zusätzliche Nebenwirkungen auslösen können. Oder dass zum Beispiel Rotwein bei Menschen, die wenig Histamin vertragen, stärkere Kopfschmerzen auslöst.“

8 Raus an die frische Luft

Nach einer langen Nacht gleich einen halben Marathon zu laufen, wäre vielleicht ein wenig übertrieben. Aber der Ansatz ist gar nicht so schlecht, denn wenn man raus an die frische Luft geht und ein wenig aktiv wird, fördert dies das Wohlbefinden. „Zumindest ist es besser, als den Tag im Bett zu verbringen“, sagt Wörnle. „Draußen zu sein und sich zu bewegen, kann symptomatisch gegen den Kater wirken.“

9 Kaffee und Dusche

Starker Kaffee und eine kalte Dusche und zack ist der Kater weg. Ganz so einfach ist das leider nicht, denn beide Dinge helfen nicht, den Alkoholabbau zu beschleunigen. Genauso wie raus an die frische Luft zu gehen, helfen sie aber, die Katersymptome, das Unwohlsein und die Schlappheit zu reduzieren. „Beides, Koffein und eine frische Dusche, machen wacher. Das ist sicherlich nicht verkehrt“, sagt Wörnle.

An vielen verinnerlichten Kater-Mythen ist im Endeffekt also doch nicht so viel dran. Zwar helfen viele der Tipps, wie körperliche Aktivität, Schmerzmittel und fettige Nahrung, die Symptome des bösen Begleiters ein wenig zu lindern. Beschleunigt wird der Alkoholabbau dadurch aber nicht. Aus diesem Grund bleibt Wörnle bei der Aussage: „Das Beste, was man machen kann, bleibt viel Wasser trinken und ausreichend Essen.“