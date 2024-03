Die Entzündung unterbrechen Rheuma hat nichts mit Abnutzung zu tun

Der statistische Erkrankungsgipfel von Rheuma liegt um das 40. Lebensjahr! Erste Symptome können aber auch deutlich früher auftreten, in seltenen Fällen sogar bei Kindern. Das Gegenteil einer Alterskrankheit also. Es trifft Frauen dreimal so häufig wie Männer. Und: Rheuma ist keine schmerzhafte „Abnutzungserscheinung“ alter Gelenke. Im Gegenteil: Krankheiten aus dem rheumatischen Formenkreis sind hochaktive Entzündungen, bei denen das Immunsystem Teile des Körpers angreift.