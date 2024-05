Die (un-)heimliche Macht der Spiegelneurone Wieso wir auch beim Zusehen echte Schmerzen spüren

Bei jeder Bewegung – vom Greifen einer Kaffeetasse bis zum genialen Torschuss eines Fußballers – müssen sich Zehntausende von Nervenzellen im Gehirn gleichzeitig aktivieren und miteinander abstimmen. Denn sie müssen gemeinsam Dutzende Muskeln koordinieren.

Aber nicht nur das: Selbst beim Betrachten solcher Bewegungen bei anderen Menschen werden Teile dieser Nervenzellen im eigenen Gehirn aktiv. Das Hirn beobachtet nicht nur, es macht mit. Als ob es selbst die Tasse greifen, den Ball ins Tor schießen würde. Die Bewegung wird gleichsam im Leerlauf kopiert. In jedem Detail.

Gleiches passiert auch bei Berührungen: Zehntausende von sensiblen Gehirnzellen werden aktiv, wenn die heiße Kaffeetasse die Lippen berührt. Derselbe Vorgang bei anderen Menschen aktiviert einen Teil derselben Zellen im eigenen Gehirn. Verbrennt sich dieser Mensch die Lippen, fühlt der Betrachter dessen Schmerz mit. Nicht abstrakt, sondern ganz konkret – mit einem Teil der für die Berührung zuständigen Nervenzellen. Mitleid heißt wirklich mit-leiden!

Dieser aufwendige Vorgang scheint auf den ersten Blick sinnlos, ist aber überaus sinnvoll: Denn der Mensch lernt durch Nachahmung. Komplexe beobachtete Bewegungen wie Radfahren oder Jonglieren werden mit Spiegelneuronen im Leerlauf mitgemacht und damit gelernt. Und Leistungssportler perfektionieren komplizierte Bewegungen in Ruhe – nur in ihren Gedanken.

Bleibt die Frage, wie das Gehirn beobachtete und eigene Berührungen unterscheidet. Wenn das Gehirn eine Berührung beobachtet (und die Gandhi-Zellen diese „miterleben“), dann schickt das Hirn eine Art Anfrage an die betroffenen Hautzellen: War die Berührung echt? Werden diese Hautzellen vorübergehend betäubt, bleibt die Antwort aus. Eine beobachtete Berührung fühlt sich dann so an, als wäre sie echt.

Die Fähigkeit dieses unmittelbaren Miterlebens ermöglicht es auch, die Gedanken und Absichten eines Gegenübers zu begreifen. Im Grunde sind die Gandhi-Zellen genau das, was den Menschen zum Menschen macht. Zum guten Beobachter. Zum mitfühlenden Wesen.