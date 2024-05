Diese Regel ist ein Irrsinn Wer über die Freisprechanlage telefoniert, fährt wie ein Betrunkener!

Der Wagen fuhr ungebremst in ein Stauende. Wir fuhren schräg dahinter und waren fassungs- und hilflos: Wieso bremst der nicht? Der zweite Gedanke: Der guckt auf sein Handy. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, beweisbar war nichts. Es ist natürlich verboten, aber wer hat noch nicht beim Autofahren mit dem Handy in der Hand telefoniert? Wer hat noch nicht eine kurze Nachricht auf dem Display gelesen? Oder gar beantwortet?

Doch in der Zeit, die man braucht, um etwa zwei, drei Worte zu tippen – also geschätzt sieben bis acht Sekunden – ist ein Wagen bei moderaten 100 Kilometern pro Stunde schon 200 Meter weitergerast. Selbst auf schnurgerader Autobahn kann in dieser Zeit ein anderer Wagen die Spur gewechselt oder gebremst haben. Die Situation kann sich total verändert haben. Der Blindflug beim Tippen auf dem Handy ist deshalb lebensgefährlich – auch für die anderen.

Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Zwar ist das Telefonieren mit Freisprecheinrichtung erlaubt. Aber auch mit beiden Händen am Steuer und dem Blick auf die Straße sind wir abgelenkt. Denn das Gehirn geizt mit gerichteter Aufmerksamkeit.

Wer sich auf ein Telefongespräch konzentriert, zieht währenddessen Aufmerksamkeit von der Straße ab. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist messbar langsamer – vergleichbar der eines leicht Trunkenen. Gleichzeitig überschätzen sich die Fahrer auf der Straße maßlos. Doch wer glaubt „Ich hab das im Griff“ unterliegt einem gefährlichen Irrtum.

Die durch das Telefonieren verlangsamte Reaktion ist schon auf niederländischen Autobahnen mit Tempo 100 gefährlich. Auf deutschen Autobahnen ohne Tempolimit ist das gleichzeitige Rasen und Telefonieren eine Katastrophe. Ach ja, übrigens: Deutsche Landstraßen sind bei Tempo 100 noch weit gefährlicher. Auf Landstraßen fehlt die Übersicht, und dort sind auch Radfahrer und Fußgänger unterwegs – was zu fünfmal mehr Toten führt als auf der Autobahn.

Deutschland geht mit 100 km/h außerorts auch hier einen Sonderweg (in den Niederlanden sind es 80 km/h). Aus neurologischer Sicht, vor allem in Verbindung mit dem Telefon, ein Irrsinn. Die Aufmerksamkeit entgleitet, der Fahrer agiert wie betrunken – erlaubt ist es trotzdem.

Alle bisher erschienenen Folgen der Kolumne „Im weißen Kittel“ finden Sie auf der Übersichtsseite.