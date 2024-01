Gutartige Prostatavergrößerung Warum das unnötige Wachstum im Alter Probleme bereiten kann

Wieder einmal rückt die Prominenz eines Patienten eine Erkrankung ins Licht der Öffentlichkeit. Diesmal ist es Großbritanniens König Charles III., der seine – für sein Lebensalter von 75 Jahren fast schon typische – gutartig vergrößerte Prostata operieren ließ und das – ungewöhnlich für das britische Königshaus – öffentlich verlauten ließ. Dem Vernehmen nach will er auch andere Männer dazu ermutigen, ihre Prostata untersuchen zu lassen. In Großbritannien hat er das schon erreicht. Die Nachfrage nach entsprechenden Informationen habe stark zugenommen, teilte der staatliche Gesundheitsdienst NHS mit.

Obwohl es also zum einen eine sehr häufige Erkrankung ist, wissen die Männer noch zu wenig darüber, weil die Prostata in einer Tabuzone liegt. Warum wächst das auch Vorsteherdrüse genannte Organ in einem bestimmten Alter, welche Folgen hat das, wie kann die Erkrankung behandelt werden und gibt es eine Früherkennung?