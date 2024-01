Nach Prostata-OP König Charles verlässt Londoner Krankenhaus

König Charles III. hat nach mehrtägiger Behandlung wegen einer vergrößerten Prostata das Krankenhaus verlassen. Das britische Staatsoberhaupt sei am Montag nach einem geplanten Eingriff entlassen worden, teilte der Buckingham-Palast mit. Er habe einige öffentliche Termine verschoben, um sich privat zu erholen.

In Anzug und schwarzem Mantel verließ Charles III. die private London Clinic. Bevor er in einen Wagen stieg, winkte er den vor dem Krankenhaus wartenden Menschen zu. „Seine Majestät möchte dem Ärzteteam und allen Beteiligten danken, die ihn während seines Krankenhausaufenthalts unterstützt haben“, erklärte der Buckingham-Palast. Charles III. sei „dankbar für alle Arten von Botschaften, die er in den vergangenen Tagen erhalten“ habe.

König Charles III. und Königin Camilla verlassen die Londoner Klinik im Zentrum Londons, wo sich König Charles III. einem Eingriff wegen einer vergrößerten Prostata unterzogen hatte. © picture alliance/dpa/PA Wire

Ungewöhnlich für die Royals, Gesundheitsbeschwerden zu thematisieren

Der Palast hatte am 17. Januar mitgeteilt, dass sich der König wegen einer vergrößerten Prostata operieren lassen müsse. Mit dieser Mitteilung brach Charles III. mit den Gepflogenheiten des britischen Königshauses, Informationen zum Gesundheitszustand des Monarchen weitgehend geheim zu halten. Charles III. wollte damit das Bewusstsein für Prostata-Leiden fördern, die bei Männern ab 50 häufig vorkommen.

Wenige Stunden zuvor war bereits Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate aus demselben Krankenhaus entlassen worden. Die Frau von Thronfolger Prinz William war vor rund zwei Wochen am Bauchraum operiert worden. Die genaue Diagnose ist nicht bekannt. Der Palast informierte am Montag über ihre Entlassung nach knapp zwei Wochen im Krankenhaus. Die 42-Jährige sei wieder zu Hause in Windsor und ihre Genesung mache „gute Fortschritte, hieß es.(dpa, AFP)