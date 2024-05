Hohes Cholesterin trotz Sport und gutem Essen Wieso scheinbar Gesunde plötzlich erkranken

Frank Müller (Name geändert) war alleine mitten im Wald, als ihn die Krankheit ereilte, von der er bis dahin nichts geahnt hatte. Der damals 47-Jährige joggte, als er spürte, dass er plötzlich keine Kraft mehr hatte, um weiterzulaufen. Er litt unter stechenden Schmerzen in der Brust, Atemnot. Mit letzter Kraft konnte er sich zu einer nahe gelegenen Straße schleppen. Passanten riefen den Notarzt.

Müller hatte einen Herzinfarkt. Im Krankenhaus öffneten Ärzte ein komplett verschlossenes Herzkranzgefäß mit einem Ballonkatheter. „Nie hätte ich gedacht, dass mir das in meinem Alter passiert“, erzählt er. „Ich war schlank, ernährte mich gesund, machte viel Sport, habe nie geraucht.“ Doch wie kam es dann zu dem Herzinfarkt? Eine wichtige Rolle könnte dabei das Cholesterin gespielt haben.

Der Stoff lagert sich in den Gefäßwänden ab und behindert den Blutstrom

Cholesterin ist eigentlich eine wichtige Substanz im Körper. Es steckt in der Hülle jeder Zelle und ist außerdem die Grundsubstanz für verschiedene Hormone, etwa für Testosteron und Östrogen. Probleme kann es allerdings in den Gefäßen machen. Denn es lagert sich in deren Innerem ab und verengt sie so, was insbesondere bei den sehr feinen Arterien, die den Herzmuskel versorgen, zu Problemen führen kann.

Durch neue Erkenntnisse wird infrage gestellt, ob HDL wirklich vor Herzinfarkten schützt. Stephan Baldus, Professor für Kardiologie

Doch Cholesterin ist nicht gleich Cholesterin. Es wird in zwei Formen im Blut transportiert. Das eine, das HDL – die Abkürzunh steht für „High-density-Lipoprotein“, also Fett-Eiweiß-Moleküle mit hoher Dichte – befördert es in die Leber, wo es abgebaut wird. Weil HDL überschüssiges Cholesterin aus dem Körper entfernt, ist es als „gutes Cholesterin“ bekannt. Mancher Patient bekam so in früheren Zeiten eine Eselsbrücke für HDL: „Hab dich lieb“.

„Durch neue Erkenntnisse wird allerdings infrage gestellt, ob HDL wirklich vor Herzinfarkten schützt“, sagt Stephan Baldus, Professor für Kardiologie und Direktor des Herzzentrums der Uniklinik Köln. Zwar zeigte sich in einer Studie von 2022, dass bei Menschen mit weißer Haut ein niedriges HDL-Level mit einem höheren Risiko für Herzinfarkt einhergeht. Dieser Zusammenhang bestand aber nicht bei Afroamerikanern. Und: Umgekehrt bedeuteten hohe HDL-Werte weder in der einen noch der anderen Gruppe einen höheren Schutz vor Infarkten.

Ein defektes Gen sorgt für gefährlich hohe Cholesterinwerte

„Wir konzentrieren uns deshalb für die Therapie auf die LDL-Werte“, sagt Stephan Baldus. LDL ist die zweite Cholesterin-Form im Blut. Die Abkürzung steht für „Low-density-Lipoprotein“, also Fett-Eiweiß-Moleküle mit geringerer Dichte. Diese sind für den Transport des Cholesterins von der Leber in die Zellen zuständig, die das Material als „Baustoff“ benötigen.

Bei Frank Müller war der LDL-Wert stark erhöht, und das trotz seines gesunden Lebenswandels. Mit anderen Worten: Es gibt Menschen, deren hohe LDL-Werte genetisch bedingt sind. Man spricht von familiärer Hypercholesterämie (FH). Dabei ist ein Gen für einen Rezeptor defekt, der LDL in der Leber aus dem Blut entnimmt. „Einer von 200 Mitteleuropäern hat wahrscheinlich ein solches Gen“, sagt David Nanchen, Professor an der Abteilung für Gesundheitsförderung und Prävention der Universität Lausanne in der Schweiz.

85 Prozent der Menschen mit einem defekten LDL-Rezeptor-Gen wissen nicht von der Gefahr für ihre Gesundheit.

„Die meisten Menschen wissen davon nichts.“ Nur 15 Prozent der Betroffenen seien über die Gefahr informiert. David Nanchen untersucht in einer großen Studie, wie sich das ändern lässt.

„Dieses Gen erbt man ja von Vater oder Mutter“, sagt er. „Und wenn man Kinder hat, gibt man es mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent an diese weiter.“ In einer Studie, die kurz vor dem Abschluss steht, untersuchten die Wissenschaftler aus Lausanne 160 Menschen, die eines der vier bekannten Gene für familiäre Hypercholesterämie hatten – und sie fanden immer mindestens ein anderes Familienmitglied, das ebenfalls betroffen war.

Ein einfacher Bluttest kann wichtige Anhaltspunkte liefern

Im Mittelpunkt des Projekts in Lausanne steht eine Informationsplattform, mit der direkte Angehörige eines Patienten mit FHC automatisch per SMS zu einem Test eingeladen werden. „Die Information über die familiäre Hypercholesterämie wird oft nicht weitergegeben und Ärzte dürfen wegen der Schweigepflicht niemanden über die Krankheit informieren“, sagt Nanchen. „Wir wollen mit unserem Projekt erreichen, dass mehr Menschen diagnostiziert und frühzeitig therapiert werden.“

Menschen, die bereits eine Herzkrankheit haben, sollten einen tieferen LDL-Wert anstreben als Gesunde. David Nanchen, Professor für Gesundheitsförderung und Prävention

Andere Länder sind schon weiter – in den Niederlanden ist das sogenannte Kaskaden-Screening auf die FH seit 2014 Teil der regulären Gesundheitsversorgung. „Das ist deshalb wichtig, weil diese Menschen ein hohes Risiko für Herzkrankheiten und Schlaganfall haben“, sagt Nanchen. „Und wenn man das weiß, dann kann man sehr effektiv vorbeugen.“ Denn um das LDL-Cholesterin zu senken, stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung.

Allerdings braucht es nicht notwendigerweise einen Gentest. Ein einfacher Bluttest beim Hausarzt zeigt, ob ein erhöhter LDL-Wert vorliegt – und kann so einerseits auf ernährungsbedingt erhöhte LDL-Spiegel als auch auf das Auftreten der FH hindeuten. Diese muss unbedingt frühzeitig behandelt werden, will man einen Herzinfarkt vermeiden.

Bei der FH liegen die LDL-Werte bei über 190 Milligramm pro Deziliter (mg/dL), das entspricht 4,9 mmol/Liter. Davon ist in Deutschland etwa einer von 250 Menschen betroffen, insgesamt also etwa 300.000 Menschen. Auch in Deutschland gilt: „Die meisten wissen davon nichts“, sagt Stephan Baldus.

Was also sollte man tun? Und welche Möglichkeiten der Prävention gibt es? „Ab 40 sollte man seinen LDL-Wert zumindest einmalig beim Hausarzt bestimmen lassen“, sagt David Nanchen. „Wenn allerdings in der Familie Herzkrankheiten bei unter 60-Jährigen aufgetreten sind, sollte man schon ab 20 Jahren den Cholesterin-Wert überprüfen lassen.“

Bei Frank Müller lag er bei 6 mmol/Liter. Seit seinem Herzinfarkt nimmt er ein Statin ein, einen sogenannten Blutfettsenker. Seitdem liegt sein LDL-Wert knapp unter 3mmol pro Liter. In zwei Monaten steht die nächste Kontrolle an, dann soll entschieden werden, ob er eventuell noch ein zusätzliches Medikament erhält, um den Cholesterinwert weiter zu senken. „Menschen, die bereits eine Herzkrankheit haben, sollten einen tieferen Wert anstreben als Gesunde, das heißt einen LDL-Wert unter 2 mmol/Liter“, sagt David Nanchen. „Je tiefer der Cholesterinwert, desto besser sind die Aussichten für ein langes, gesundes Leben.“