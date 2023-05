Keine „vergessene Krankheit“ mehr Welche Therapien gegen ME/CFS jetzt erforscht werden – und warum das nicht reicht

Eine vergessene Krankheit“, so nennt Charité-Professorin Carmen Scheibenbogen, das chronische Fatigue Syndrom (ME/CFS). Und das nicht etwa, weil über diese Erkrankung, an der allein in Deutschland nach Scheibenbogens Angabe rund eine halbe Million Menschen leiden, nicht geredet würde. Gerade erst wurde anlässlich Internationalen ME/CFS-Tages am 12. Mai wieder viel über die Erkrankung, die Menschen zum Teil langwierig arbeitsunfähig, belastungsintolerant und bettlägerig machen kann, berichtet.