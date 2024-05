Krankenkasse legt erschreckende Zahlen vor Deutschland, Land der unnötigen Rücken-OPs?

Neun von zehn Rückenoperationen unnötig? In Deutschland? Wenn das stimmt, wäre es ein unfassbarer Skandal. Eine solche Behauptung muss sehr gut begründet sein. Und genau das ist sie: Die Techniker Krankenkasse hat eine Studie vorgelegt, bei der für Patientinnen und Patienten „mit Krankenhauseinweisung oder bei denen eine Rückenoperation im Raum steht“ eine zweite Meinung in einem Schmerzzentrum eingeholt wurde. Genau 9004 Patienten wurden untersucht. Und in 88 Prozent der Fälle sei von einer Operation abgeraten worden!