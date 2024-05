Neurologen warnen vor neuem Drogencocktail Epilepsie-Medikamente plus Opiate können tödlich sein

In Belfast feierten vornehmlich junge Menschen schon vor zehn Jahren „Lyrica Nights“. Das waren keine abendlichen Poetry Slams, wie man annehmen könnte – dort wurde wohl eher gelallt als gedichtet. „Lyrica“ ist der Markenname des schmerzstillenden und krampf- und angstlösenden Wirkstoffs Pregabalin. Nicht nur Ärzte bedienen sich des vielseitig einsetzbaren Medikaments – beliebt ist es auch bei Menschen, die sich berauschen möchten.

In Irland trug der Stoff den Straßennamen „Budweiser’s“, denn die Wirkung, so berichteten Konsumenten, ähnle einem Alkoholrausch. Beschwingt bis euphorisch bei kleiner Dosis, entspannend, wenn man nachlegt, und sedierend in größeren Mengen.

Dass ein Patient ohne bereits bestehender Suchterkrankung eine Abhängigkeit von Pregabalin entwickelt, ist zwar selten, aber durchaus möglich. Udo Bonnet, Psychiater und Suchtmediziner

Wie bei jeder Droge entwickelt der Körper auch gegenüber Pregabalin eine Toleranz. Um den gleichen Rausch zu erzielen, benötigen die Konsumenten also immer mehr von der Substanz. Gerade wenn Pregabalin zum Berauschen in höheren Dosen eingenommen wird, gewöhnt sich der Organismus vergleichsweise schnell an den Wirkstoff.

Wie wirken Pregabalin und Gabapentin? Pregabalin und Gabapentin werden zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen, Angststörungen und Epilepsie eingesetzt. Beide Wirkstoffe hemmen im zentralen Nervensystem die Weiterleitung von Schmerz- und Stresssignalen. Da Gabapentin bei oraler Einnahme anders verstoffwechselt wird, galt es als sicherer und wurde oftmals als Alternative zu Pregabalin verschrieben. Wird Gabapentin allerdings intravenös oder rektal konsumiert, kann es ebenfalls einen starken Rauschzustand erzeugen.

Die Konsumenten geraten mitunter in einen Teufelskreis aus Wirkverlust und Dosissteigerung. Manche landen so bei irrwitzig hohen Dosierungen. „Die maximale therapeutische Tagesdosis von Pregabalin liegt bei 600 mg. Es wurden jedoch Fälle dokumentiert, in den Menschen sechs Gramm und mehr eingenommen haben“, sagt Udo Bonnet, Psychiater und Chefarzt der Klinik für seelische Gesundheit am Evangelischen Krankenhaus Castrop-Rauxel. Er ist Autor mehrerer Fachartikel und einer der profiliertesten Experten in Deutschland, wenn es um Wirkung und Suchtpotenzial von Pregabalin und Gabapentin geht.

Wird Pregabalin mit weiteren Drogen kombiniert, kann das zu lebensbedrohlichen Überdosierungen führen

Während Pregabalin therapeutisch unter anderem als krampflösendes Medikament eingesetzt wird, beispielsweise, um epileptischen Anfällen vorzubeugen, kommt es bei einer Überdosierung häufig zum gegenteiligen Effekt, nämlich zu heftigen Krämpfen. Schläfrigkeit, aber auch starke Erregung, Nervosität und Verwirrtheit können weitere Symptome sein. „In vielen Fällen verläuft eine Überdosierung aber eher mit leichter Symptomatik – vorausgesetzt, es sind keine weiteren Substanzen im Spiel“, sagt Bonnet.

Zur Person © Udo Bonnet Udo Bonnet ist Psychiater, Suchtmediziner und Chefarzt der Klinik für seelische Gesundheit am Evangelischen Krankenhaus Castrop-Rauxel. Er ist Autor mehrerer Fachartikel zu Wirkung und Suchtpotenzial von Pregabalin und Gabapentin.

Allerdings scheint der Mischkonsum keine Seltenheit zu sein: „Wenn ich Pregabalin zusammen mit Heroin spritze, ist das High noch intensiver, beim Kokain verlängert es die Wirkung“, berichtet eine Konsumentin. Häufig wird Pregabalin auch mit Opiaten oder Benzodiazepinen kombiniert. Gerade beim Mischkonsum drohen schwere Nebenwirkungen wie Herzrhythmusstörungen oder eine sogenannte Atemdepression, also eine Lähmung der Atemmuskulatur, die, wenn nicht rechtzeitig behandelt, tödlich verläuft.

Angesichts solch ernster Risiken stellt sich die Frage: Wie verbreitet ist der Missbrauch von Pregabalin hierzulande? Sicher ist: Die Verordnungszahlen des Wirkstoffs haben sich in den letzten 15 Jahren vervielfacht. Mittlerweile gehört Pregabalin auch in Deutschland zu den verordnungsstärksten Wirkstoffen.

Da verwundert es nicht, dass auch vermehrt Probleme registriert werden. So gingen beim Giftnotruf der Charité „analog zum Verordnungszuwachs“ vermehrt Anfragen zu Pregabalin ein. „Wurden im Jahr 2013 noch 51 humane Expositionsfälle erfasst, waren diese im Jahr 2018 auf 187 angestiegen“, heißt es im Bericht der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft zum Abhängigkeitspotenzial von Pregabalin. Nur etwas mehr als jeder vierte Fall gehe dabei allerdings auf missbräuchlichen Konsum zurück. Zahlen über Todesfälle, die auf Pregabalin zurückzuführen sind, liegen für Deutschland nicht vor.

Wenn Patienten eigenmächtig die Dosis erhöhen, kann das auf eine Abhängigkeit deuten. © picture alliance / Jens Kalaene//Jens Kalaene/dpa/promo

Aus Großbritannien sind indes alarmierende Zahlen zu vernehmen. So kam es in England und Wales zu einem deutlichen Anstieg der jährlichen Todesfälle im Zusammenhang mit Pregabalin und Gabapentin. Laut der britischen Statistikbehörde stiegen diese bei Pregabalin von 187 Toten im Jahr 2018 auf 441 im Jahr 2022 und im gleichen Zeitraum bei Gabapentin von 93 auf 135.

„Meiner Meinung nach ist diese Statistik aber wissenschaftlich zumindest fragwürdig, weil sie eine Kausalität suggeriert, die nicht belegt werden kann“, kritisiert Bonnet. Denn nur weil eine Substanz bei einem Toten nachgewiesen werde, heiße das nicht, dass sie auch zum Tod geführt hat. Zudem ginge aus der Statistik nicht hervor, ob auch Begleitsubstanzen im Spiel waren.

Es müssen Auflagen für die Verordnung wie eine BtM-Pflicht diskutiert werden, sodass eine höhere Kontrolle gewährleistet ist und der Missbrauch erschwert wird. Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie

Wie gefährlich gerade der Mischkonsum mit Opiaten ist, zeigen die Daten des englischen Registers für Drogentote (National Programme on Substance Abuse Deaths). Von den 3051 Todesfällen, die zwischen 2004 und 2020 im Zusammenhang mit Pregabalin und Gabapentin gemeldet wurden, wurden die Wirkstoffe in lediglich zwei Fällen als allein ursächlich für den Tod angesehen. Bei mehr als 90 Prozent der Todesfälle wurden neben Pregabalin oder Gabapentin auch Opioide im Blut nachgewiesen. Nur in einem Viertel der Fälle waren beide Medikamente ärztlich verordnet.

Hilfe im Notfall und bei Abhängigkeit Bei einer akuten Überdosierung ist der Notruf 112 zuständig. Auch der Berliner Giftnotruf ist rund um die Uhr unter (030) 19240 zu erreichen. Die Drogenhotline des Drogennotdienstes ist rund um die Uhr unter Telefonnummer (030) 19237 zu erreichen. Der Drogennotdienst berät zu allen Fragen und Anliegen rund um das Thema Drogenkonsum und -abhängigkeit. Aktuelle Warnungen zu gefährlichen Partydrogen und mehr Informationen zu den Anlaufstellen des Berliner Drugchecking-Programms finden Sie unter drugchecking.berlin. Menschen, die Drogen konsumieren, können das Risiko von Infektionskrankheiten reduzieren, indem sie einige Tipps zum Safer Use (Deutsche Aidshilfe) beachten.

Neurologen fordern Aufnahme als Betäubungsmittel (BtM)

Trotz der hierzulande noch lückenhaften Datenlage warnte unlängst auch die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) vor einem zunehmend missbräuchlichen Konsum der Wirkstoffe. „Daraus kann schnell ein tödlicher Cocktail entstehen“, sagte kürzlich DGN-Generalsekretär Peter Berlit in einer Pressemitteilung. Berlit fordert deshalb, die beiden Medikamente als Betäubungsmittel einzustufen. Ärzte müssten dann für jede Verordnung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ein spezielles, fortlaufend nummeriertes Betäubungsmittel-Rezept anfordern.

Dies solle eine höhere Kontrolle gewährleisten und den Missbrauch erschweren. Ein Verbot der Medikamente sei aus Sicht der Fachgesellschaft allerdings keine Option, da beide Wirkstoffe in der therapeutischen Anwendung unverzichtbar seien.

Was ist bei der Verordnung von Pregabalin zu beachten? Bei der Verordnung von Pregabalin sollten Ärzte einige Aspekte beachten. Auf diese Punkte verweist die Kassenärztliche Vereinigung Bremen: Klare Indikationsstellung (unter Abwägung von geeigneteren Alternativen ohne Suchtpotenzial) Aufklärung der Patienten über das Missbrauchs-, Sucht- und Risikopotenzial Einhaltung der Tageshöchstdosis von 600 Milligramm pro Tag Gegebenenfalls einschleichende Dosierung (gerade ältere Patienten kämen mit Dosierungen zwischen 100 und 200 Milligramm pro Tag bereits gut zurecht) Keine Verordnung bei Erstkontakten; gegebenenfalls Rücksprache mit den Vorbehandlern, keine Notfallverordnungen am Freitagnachmittag. Im Vertretungsfall kleinste Packungsgröße unter Beachtung der Tageshöchstdosis Keine Verordnung bei Hinweisen auf eine bestehende Abhängigkeitserkrankung. Stattdessen Vermittlung an die zuständige Sucht- beziehungsweise Drogenberatungsstelle

Auch Udo Bonnet sieht keinen Grund für ein Verbot. In den Händen von Ärzten, die ausführlich über die Gefahr von Abhängigkeit und Toleranzentwicklung aufklären, ihre Patienten regelmäßig sehen und prüfen, ob der Patient einen Fehl- oder Missbrauch entwickelt, sei Pregabalin ein sehr sicheres Medikament, so Bonnet. „Unsicher wird es, wenn Ärzte Pregabalin zu freigiebig raushauen oder das Medikament gar auf dem Schwarzmarkt besorgt wird.“

Wie können Patienten eine Abhängigkeit vermeiden?

Besondere Vorsicht sei bei Patienten mit bereits bestehender Suchterkrankung geboten. „Falls es im jeweiligen Fall keine Alternative zu Pregabalin oder Gabapentin gibt, müssen die Patienten besonders engmaschig begleitet werden“, sagt Bonnet.

„Dass ein Patient ohne bereits bestehender Suchterkrankung eine Abhängigkeit von Pregabalin entwickelt, ist zwar selten, aber durchaus möglich“, sagt Suchtmediziner Bonnet. Patienten, die Pregabalin einnehmen, sollten sich über das Risiko einer Abhängigkeit bewusst sein und nicht eigenmächtig die Dosis steigern. Wer fürchtet, eine Abhängigkeit zu entwickeln, sollte seinen behandelnden Arzt konsultieren.

Eine Abhängigkeit von Pregabalin lässt sich mithilfe eines standardisierten Fragebogens zur Sucht feststellen. Darin wird unter anderem danach gefragt, ob es einen starken Wunsch gibt, das Medikament zu konsumieren, und ob man Beginn und Ende der Einnahme noch unter Kontrolle hat.