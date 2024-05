Nicht nur Kleinkinder erkranken an Keuchhusten So schützen Sie sich und Ihre Kinder vor der Ansteckung

Es beginnt meist mit leichten Erkältungssymptomen, Husten vor allem, mitunter auch einer laufenden Nase und leichtem Fieber. Nach einiger Zeit können sich daraus heftige Hustenattacken entwickeln, die tief aus der Lunge zu kommen scheinen – Keuchhusten bei Kindern kann Eltern sehr beunruhigen.

Das gilt umso mehr, als die Ansteckungsfälle nach einem Rückgang während der Corona-Jahre aktuell durch die Decke zu gehen scheinen. Weltweit steigt seit Mitte 2023 die Zahl der Keuchhustenerkrankungen – im medizinischen Fachjargon Pertussis genannt – ungewöhnlich stark an.

Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres traten in Europa laut einem Bericht des europäischen Seuchenzentrums ECDC mit etwas über 32.000 Erkrankungen fast so viele Keuchhustenfälle auf wie während des gesamten Jahres 2019.

Die Coronapandemie war ein besonderer Störfaktor, der flächendeckend zu Immunitätslücken geführt hat. Tobias Tenenbaum, Kinder- und Jugendmediziner

In Europa führt statistisch gesehen ein einziger Fall zu fünf Neuinfektionen. Besonders hohe Zahlen werden aus Großbritannien, den Niederlanden und Norwegen gemeldet. Besonders gefährdet sind Säuglinge und Erwachsene über 65 Jahre. Insbesondere bei den Säuglingen kam es vereinzelt sogar zu Todesfällen.

Höchste Zeit also, gerade Eltern und älteren Menschen die Symptome und die Schutzmöglichkeiten gegen die Erkrankung in Erinnerung zu rufen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema Keuchhusten:

1. Wie steckt man sich mit Keuchhusten an?

Die Krankheit wird zumeist durch das Bakterium Bordetella pertussis ausgelöst und ist sehr ansteckend, insbesondere in den ersten Wochen nach Beginn der Symptome. Pertussis wird über die Luft übertragen – es kann also beim Sprechen, Husten oder Niesen leicht zu einer Tröpfcheninfektion kommen.

2. Was sind die Gründe für den Anstieg der Infektionszahlen?

Beim Keuchhusten gibt es alle vier bis sechs Jahre einen Anstieg der Infektionszahlen, weil im Durchschnitt bereits fünf Jahre nach der letzten Impfung die Immunität abnimmt und zudem die Durchimpfungsrate schlechter wird.

„Die Coronapandemie war ein besonderer Störfaktor, der flächendeckend zu Immunitätslücken geführt hat“, sagt Tobias Tenenbaum, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Sana Klinikum Lichtenberg in Berlin und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI). Arztbesuche für eine Impfung wurden auf später verschoben oder gar nicht wahrgenommen.

Während der Corona-Pandemie wurden viele Impftermine verschoben oder abgesagt – auch gegen Keuchhusten. © Getty Images/iStockphoto

Hinzu kommt, dass während der Coronapandemie durch die damit verbundenen Schutzmaßnahmen das Immunsystem nicht mehr mit dem Keuchhustenerreger konfrontiert war und deshalb nicht trainiert wurde. Das macht viele Menschen nun anfälliger.

3. Ist es möglich, Neugeborene von Geburt an gegen Keuchhusten zu schützen?

„Es wäre sehr wichtig, dass die Kinder bereits mit einem Impfschutz auf die Welt kommen“, sagt Kinderinfektiologe Tenenbaum. „Deshalb empfehlen wir, dass sich Schwangere in der Zeit vom Ende des zweiten bis Anfang des dritten Schwangerschaftsdrittels gegen Keuchhusten impfen lassen.“

Ist absehbar, dass es eine Frühgeburt wird, sollte die Impfung bereits im zweiten Schwangerschaftsdrittel erfolgen. Denn dann bekommt das Kind von der Mutter schon über den Mutterkuchen Antikörper gegen das Bakterium und ist bis zur ersten regulären Kinderschutzimpfung Ende des zweiten Lebensmonats gut geschützt.

Normalerweise werden Säuglinge im Alter von zwei Monaten das erste Mal gegen Keuchhusten geimpft. Weitere Impftermine sind für den vierten und den elften Lebensmonat vorgesehen. Um einen Langzeitschutz gegen Pertussis zu erreichen, ist es laut dem Robert Koch-Institut (RKI) wichtig, zwischen der zweiten und dritten Impfung einen Abstand von mindestens sechs Monaten einzuhalten. Eine Auffrischungsimpfung erfolgt dann ungefähr im Einschulungsalter.

Es sind zumindest zwei Impfungen nötig, um einen gewissen Schutz fürs Kind aufzubauen. Tobias Tenenbaum, Kinder- und Jugendmediziner

„Verschiebt sich nun aber der erste Impftermin, weil der Impfling vielleicht akut erkrankt ist, dann verzögert sich dadurch das komplette Impfschema“, sagt Tenenbaum. „Das erhöht das Risiko für den Säugling, weil zumindest zwei Impfungen nötig sind, um einen gewissen Schutz fürs Kind aufzubauen.“ Idealerweise sollten alle Kontaktpersonen des Kindes ebenfalls ausreichend geimpft sein und gegebenenfalls eine Schutzmaske tragen.

4. Welche Symptome treten bei Keuchhusten auf?

Zu Beginn zeigen sich zumeist leichte Erkältungssymptome, insbesondere Husten, mitunter auch eine laufende Nase und leichtes Fieber.

Keuchhusten (Pertussis) zählt zu den weltweit häufigsten Infektionskrankheiten der Atemwege und wird durch hoch ansteckende Bakterien ausgelöst. Deren Stoffwechselprodukte verursachen die Hustenanfälle. © Getty Images/Science Photo Library RF

Nach ein bis zwei Wochen kommt es dann zu heftigen, krampfartigen, stakkatoartigen Hustenanfällen. Der Husten hält in der Regel sechs bis acht Wochen an, mitunter aber auch deutlich länger. Beim Einatmen kann ein keuchendes Geräusch zu hören sein. Daher der umgangssprachliche Name.

5. Wer ist durch Keuchhusten am meisten gefährdet?

„Die besonders anfällige Gruppe sind Neugeborene, gefolgt von Säuglingen bis zu einem Alter von sechs Monaten“, sagt Tenenbaum. Wenn kein Husten auftritt, ist der Keuchhusten für den Kinderarzt kaum erkennbar, weshalb er den Säugling unter Umständen auch nicht rechtzeitig ins Krankenhaus einweisen kann.

4500 Keuchhusten-Fälle wurden dem RKI bis Mitte Mai dieses Jahres gemeldet. 2023 waren es im gleichen Zeitraum nur 1500 Fälle.

Die zum Teil heftigen körperlichen Reaktionen machen gerade für die schwächeren Patientengruppen die Erkrankung so gefährlich. In den ersten sechs Monaten nach der Infektion können Erstickungsanfälle innerhalb einer Hustenattacke oder auch Atemaussetzer ohne Husten auftreten. „Solche Reaktionen können leider manchmal tödlich verlaufen“, sagt Tenenbaum.

6. Wie wird Keuchhusten behandelt?

Da es sich um eine bakterielle Erkrankung handelt, erfolgt die Therapie mit Antibiotika. Diese sind am effektivsten, wenn sie in den frühen Stadien der Infektion verabreicht werden, bevor die sich vermehrenden Bakterien größere Mengen Zellgifte produzieren.

Enge Kontaktpersonen eines Neugeborenen wie Großeltern, Tagesmütter, Freunde sollten sich mindestens vier Wochen vor der Geburt des Kindes eine Auffrischungsimpfung geben lassen. © imago images/Cavan Images

Vor allem diese Zellgifte sind es, die die Beschwerden verursachen. Denn die Stoffwechselprodukte der Erreger halten die Attacken des Immunsystems – die letztlich zum Husten und den anderen Symptomen führen – im fortgeschrittenen Stadium am Laufen. Das Antibiotikum hemmt die Bakterienvermehrung und verringert so die Zellgiftfreisetzung drastisch.

„Sind die Kinder bereits schwer krank, sind die Antibiotika immer noch sinnvoll, können aber nicht mehr so viel ausrichten wie bei einem frühzeitigen Einsatz“, warnt Tenenbaum vor zu langem Zögern. Daher sei eine zeitnahe Diagnostik sinnvoll.

7. Wie kann man sich als Erwachsener vor einer Keuchhusteninfektion schützen?

Generell gilt, dass man auch als Erwachsener seinen als Kind erworbenen Impfschutz durch Auffrischungsimpfungen stärken kann. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Erwachsenen einmalig eine Impfung gegen Pertussis. Die nächste Auffrischimpfung gegen Tetanus und Diphtherie (und gegebenenfalls Kinderlähmung) sollte deshalb als Kombinationsimpfung, die auch eine Keuchhustenkomponente enthält, gegeben werden.

Grundsätzlich gilt: Lieber früher als später impfen lassen, insbesondere ab 60 Jahren, weil der Impfeffekt später schwächer ausfällt. Enge Kontaktpersonen eines Neugeborenen wie Großeltern, Tagesmütter, Freunde sollten sich mindestens vier Wochen vor der Geburt des Kindes eine Auffrischungsimpfung geben lassen.

Lieber früher als später impfen lassen, insbesondere ab 60 Jahren, weil der Impfeffekt später schwächer ausfällt. © imago/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

Sollte man als Kind nicht geimpft worden sein – ein Blick in den Impfpass bringt darüber Klarheit –, kann man sich auch als Erwachsener impfen lassen. Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen auch eine einmalige Erstimpfung im Erwachsenenalter. Da es den Keuchhustenimpfstoff als Einzelimpfstoff nicht mehr gibt, kann man sich bei der nächsten fälligen Tetanus- und Diphtherie-Auffrischung zusätzlich gegen Pertussis (DPT-Impfung) impfen zu lassen.

Die Impfung bringt dann allerdings erst nach einiger Zeit einen echten Schutz, weil dieser erst aufgebaut werden muss. Erst nach der dritten Dosis ist der Impfschutz vollständig. Es dauert also insgesamt etwa sieben bis 13 Monate, bis der vollständige Impfschutz vorhanden ist.

Bei Kontakt zu einer an Keuchhusten erkrankten Person besteht zudem die Option, Antibiotika vorbeugend einzunehmen und so eine Infektion zu verhindern. Das sollte man aber mit dem Arzt besprechen, denn Antibiotika können zum Teil heftige unerwünschte Nebenwirkungen haben.