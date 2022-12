Serie „Achtsamkeit“ Von Gehör bis Immunsystem – Diese Spuren hinterlässt chronischer Stress

Es gibt den guten Stress, der uns in der Evolution geholfen hat, zu überleben. Und es gibt den negativen Stress der Zivilisation, der, wenn er chronisch wird und keine Erholungspausen mehr bietet, nicht nur psychisch, sondern auch physisch krank machen kann.

Gewichtszunahme, schrumpfende Muskelmasse und sogar ein Typ-2-Diabetes können die körperlichen Folgen der psychischen Dauerbelastung sein. Zudem wächst das Risiko für Schlafstörungen und Bluthochdruck.

Stress ist eine der Hauptursachen für Tinnitus

Auch das Gehör bleibt nicht verschont. Stress ist ein wichtiger Faktor, der einen Tinnitus auslösen könne, sagt Oliver Kaschke, Chefarzt der HNO-Abteilung im Sankt Gertraudenkrankenhaus in Berlin-Wilmersdorf. Ohrgeräusche können in jedem Alter auftreten. „Bei den 18-44-Jährigen sind etwa zehn Prozent von Tinnitus betroffen, bei den 45 bis 64-Jährigen 14 Prozent und bei den über 65-Jährigen 24 Prozent.“

Reduzieren die Betroffenen den psychischen Druck, bessert sich oft auch der Tinnitus. Oliver Kaschke, HNO-Arzt

Es gibt viele Ursachen für die Erkrankung, so zum Beispiel alterstypische Veränderungen im Ohr oder eine Hörstörung durch ein Knalltrauma oder durch eine Krankheit der Hörorgane. Dauernder Stress ist aber ebenfalls ein wichtiger Auslöser. Allerdings wisse man das nur durch Beobachtungen aus dem klinischen Alltag, sagt Kaschke. So spielt bei Kindern und Jugendlichen oft Lernstress eine Rolle. Bei Erwachsenen taucht er häufig entweder um den 30. oder um den 50. Geburtstag herum auf, was beides sehr intensive, also oft mit Stress verbundene Lebensphasen sind.

Berücksichtigen müsse man aber, dass Menschen mit Stress sehr unterschiedlich umgingen. „Die einen sind extrem belastbar und zeigen deshalb seltener körperliche Reaktionen.“ Andere hingegen seien sehr viel sensibler und reagieren bereits bei geringeren Belastungen.

Klare medizinische Marker, mit denen man im Labor nachweisen könne, da sind Stresshormone im Blut und deshalb besteht ein Tinnitus, gebe es nicht. Wie genau Stress auf das Gehör wirke, sei also noch nicht erklärbar. „Deshalb ist der Zusammenhang zwischen Stress und Tinnitus bisher auch nur eine Hypothese, die aber durch die Beobachtungen gut untermauert ist.“

Diese Beobachtungen zeigten: „Menschen, die unter einer großen psychischen Belastung stehen, haben öfter einen Tinnitus, als andere Menschen.“ Ebenso verstärke Stress bei Menschen, die bereits unter einem Tinnitus litten, die Symptome. Auch umgekehrt bestehe eine Beziehung. „Reduzieren die Betroffenen den psychischen Druck, bessert sich oft auch der Tinnitus.“

Die Serie Dieser Text ist die siebte Folge der Serie „Achtsamkeit“. In den insgesamt acht Folgen geht es um die positiven, vor allem aber negativen Wirkungen von Stress auf den Organismus. Und darum, was man tun kann, dass der ständige Druck nicht krank macht. Die einzelnen Folgen erscheinen jeweils am Montag und am Freitag.

Das bedeute aber nicht, dass diese Patienten sich komplett vom Leben zurückziehen sollten, sagt der HNO-Chefarzt. „Im Gegenteil, sie sollten körperlich aktiv werden und bleiben.“ Kaschke rät den Betroffenen dafür zu sorgen, dass es weniger Stressfaktoren in ihrem Leben gebe, etwa durch einen geordneten Tagesplan, ein besseres Zeitmanagement und das Erlernen von Entspannungstechniken.

Das geschwächte Immunsystem macht infektanfälliger

Stress belastet auch das Immunsystem und macht es infektanfälliger. Das liege vor allem am Stresshormon Adrenalin, sagt Carmen Scheibenbogen. Die Immunologin leitet unter anderem die Immundefektambulanz der Charité. „Immunzellen tragen Stressrezeptoren für Adrenalin, vor allem die Killerzellen reagieren empfindlich auf Adrenalin.“ Studien haben gezeigt, dass vor allem langfristig wirkender Stress die Funktion der Immunzellen dimmt und so Infektionen wahrscheinlicher macht.

Vor allem die Killerzellen reagieren empfindlich auf Adrenalin. Carmen Scheibenbogen, Immunologin

Führt Stress dann auch noch zu Schlafmangel, kommt ein weiterer Risikofaktoren für das Immunsystem hinzu. Forschende unter anderem der University of California in San Francisco fanden heraus, dass bereits ein relativ geringfügiger Schlafentzug die Anfälligkeit für eine Erkältung erhöht. Wer pro Nacht sechs Stunden oder weniger schlief, erkältete sich deutlich häufiger als die Probanden mit einer längeren Schlafdauer.

Auch in der Immundefekt-Ambulanz der Charité muss man sich mit diesem Thema auseinandersetzen. „Der Schlafmangel kann so problematisch werden, dass wir zur Stärkung des Immunsystems schlaffördernde Mittel verschreiben müssen“, sagt Carmen Scheibenbogen.

