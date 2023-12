Sexleben trotz Baby So finden Sie zur Lust zurück

Sex oder doch lieber Schlaf nachholen? Es ist eine Entscheidung, vor der viele frische Elternpaare nach der Geburt ihres Kindes stehen. Und die fällt meistens zu Gunsten des Schlafs aus. Im Gyncast, dem Gynäkologie-Podcast des Tagesspiegels, hören Sie, warum das Libido-Tief bereits evolutionär in den Menschen eingebaut ist und wie Paare trotzdem wieder zueinander finden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Gynäkologie-Chefärztin Prof. Dr. Mandy Mangler spricht im Podcast darüber, wieso Paare im Durchschnitt erst nach einem halben Jahr wieder mit der gleichen Regelmäßigkeit Sex haben wie vor der Schwangerschaft. Oft seien Druck und überhöhte Erwartungen die Gründe, die einem aktiven Sexleben in dieser Zeit im Wege stünden.

Es könnten laut Mandy Manger aber auch banale Ursachen hinter dem eingeschränkte Sexleben stecken sein – etwa Probleme bei der Terminfindung. Viele Paare würden die Erfahrung machen, die eigenen Eltern oder Schwiegereltern um Hilfe fragen zu müssen, um sich überhaupt Raum für Zweisamkeit zu schaffen. Von Seiten der Familienangehörigen fallen dann Sätze wie: „Wir können das Baby nehmen, dann habt ihr Kinder auch mal wieder ein bisschen Zeit für einander.“ Erotisch klingt anders.

Hormone schaden der Lust

Neben Psyche und individueller Paardynamik trägt aber auch der Körper selbst dazu bei, dass vielen die Rückkehr in ein aktives Sexleben so schwerfällt. Hormone haben nach der Geburt des Babys einen massiven Einfluss auf das Lustempfinden. Professor Mangler erklärt im Podcast, warum die ausbleibende Lust deshalb nicht gleich auf ein Beziehungsproblem hindeutet, sondern auch andere Erklärungen infrage kommen.

Über den Gyncast

Wie funktioniert der weibliche Körper? Chefärztin Prof. Dr. Mandy Mangler erklärt es einmal im Monat im Gynäkologie-Podcast „Gyncast“. Abonnieren Sie den Podcast bei Spotify, Apple oder auf der Podcast-Plattform ihrer Wahl, um keine Episode zu verpassen.

Wie wirkt es sich auf das Sexleben aus, wenn der Vater bei der Geburt dabei war? Kann die Klitoris bei der Geburt verletzt werden? Und was ist dran an der verbreiteten Angst, dass sich die Vagina nach der Belastung durch die Geburt stark verändert? Alle Antworten dazu hören Sie in der aktuellen Folge des Gyncasts.