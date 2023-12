Üppiges Festmahl zu Weihnachten Was wirklich gegen das Völlegefühl hilft

Weihnachten, besinnliche Tage im Kreis der Liebsten. Harmonie pur, man bemüht sich. Der Tannenbaum reich geschmückt. Darunter Geschenke mit Schleifchen drum. Nur Lametta war früher mehr. Und auf dem Tisch ein Fest für den Gaumen: Wird am Heiligabend mitunter noch protestantische Zurückhaltung bei Kartoffelsalat und Würstchen geübt, fallen die Mauern spätestens am ersten Feiertag. Gänsebraten, Klöße und Rotkohl mit dunkler Bratensoße oder Lachspasta getränkt in Weißwein und Sahne? Hauptsache reichlich. Dazu eine Flasche Wein, der gute Jahrgang. Oder zwei. Nachtisch sowieso.