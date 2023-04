In Berlins großem Neubaugebiet Wie wird die neue Grundschule denn nun heißen, Frau Schulleiterin?

Berlin-Spandau bekommt im Sommer ’ne neue Schule. Kommt selten vor, passiert nicht alle Tage, am Freitag war erstmals Besichtigung. Die neue Chefin im 42-Mio.-Bau in Berlin-Hakenfelde heißt Constanze Rosengart. Und wer zwischen den Zeilen im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel liest, ahnte es schon im Herbst.

Sie ist seit 2015 Leiterin der nahe gelegenen Carl-Schurz-Grundschule am Stadion Hakenfelde, also auf der anderen Seite der Streitstraße. Im Sommer wechselt sie den Kiez und baut mit ihrem Team die neue Schule an der Goltzstraße auf.

Dort werden künftig 580 Kids lernen, viele mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Früher wurde die Brache von den britischen Alliierten genutzt und döste lange vor sich hin. Jetzt entstehen dort Wohnungen für zehntausende Menschen - jetzt ist der Bedarf da.

Sie ist die neue Chefin: Constanze Rosengart. © promo/Schule

Der neue Name? Das große Geheimnis! Aber Rosengart hat einen Favoriten – und der stammt aus dem Spandau-Newsletter. Im Herbst 2022 hatte der die Leserinnen und Leser spontan um Ideen gebeten und die Resonanz im Newsletter war groß. Es gab zum Beispiel den Vorschlag „Atze-Brauner-Grundschule“. Aber Namensgeber, die nicht mehr leben, sind eher was für Oberschüler, die damit viel besser im Unterricht arbeiten können, findet Rosengart.

Nach Atze Brauner könnte das neue Gymnasium benannt werden

Zumal gegenüber den CCC-Filmstudios des legendären Filmemachers Artur Brauner schließlich ab 2025 ein Gymnasium im Neubaugebiet Haselhorst entsteht, das auch noch einen Namen sucht…

05G31 So heißt die Grundschule erst einmal im Behördendeutsch

Ronald-Rauhe-Grundschule, Havelgrundschule oder Silberreiher-Grundschule? Auch das waren Ideen von Leserinnen und Lesern für den Grundschul-Neubau an der Goltzstraße. Alle haben etwas mit Wasser zu tun – der Fluss liegt gleich ums Eck. Ihren persönlichen Favoriten will Rosengart heute noch nicht verraten, aber sie freut sich ungemein über das Interesse in der Nachbarschaft.

Mit 400 Kids geht es im August los

Bis 2025 darf die neue Grundschule erst mal weiter „05G31“ heißen. Das ist Behördendeutsch: 05 steht für Spandau, G31 für die 31. Grundschule im Bezirk. Aber so lange soll das gar nicht dauern. Den neuen Namen suchen nach Schulstart alle gemeinsam: Kinder, Lehrpersonal, Eltern.

Hier die Simulation der neuen Grundschule, wie sie einmal aussehen soll an der Goltzstraße. © Senatsverwaltung für Bildung

Die Schule startet am 1. August mit 400 Kids und wächst und wächst, wobei: „So eine Schule ist ja nie fertig, nicht in 10 Monaten, nicht in 30 Jahren“, sagt Rosengart.

Was nehmen Sie aus der alten an die neue Schule mit, Frau Rosengart? „Einen Lego-Regenbogen von meinem Schreibtisch! Der steht für die Vielfalt des Kollegiums und die der Kinder“, erzählt mir die neue Schulleiterin. Und sie nimmt Kinder mit, 120 Jungen und Mädchen, denn der Einzugsbereich ändert sich durch die neue Schule. Und auch Teile des Kollegiums ziehen mit rüber, um beim Schulaufbau zu helfen.

Die Kaninchen kommen aber nicht mit!

„Die Kaninchen bleiben aber, wo sie sind“, sagt sie lachend, als der Newsletter sie nach dem „1. Schulbauernhof“ an der Carl-Schurz-Schule fragt (den hatten die Kinder an der alten Schule in Hakenfelde aufgebaut). „Den Kaninchen geht es im Wald besser.“

Auf mehr als 275.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter bereits. Darin bündeln wir Nachrichten aus dem Bezirk, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke. Probieren Sie uns gerne aus. Wir freuen uns auf Sie. Hier die Themen aus dem aktuellen Spandau-Newsletter.

Neuer THW-Chef im Interview. „Neue Herausforderungen nehmen wir immer gern an“, sagt Kai Rölecke, der ehrenamtliche Chef des Technischen Hilfswerks in Spandau und erzählt von Einsätzen die vom geplatzten Aquadom bis zur Sprengung von Bäumen reichen (ja, richtig gelesen). Wir stellen den THW-Mann und seine wichtige Arbeit in unserer Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft“ vor. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:

„Neue Herausforderungen nehmen wir immer gern an“, sagt Kai Rölecke, der ehrenamtliche Chef des Technischen Hilfswerks in Spandau und erzählt von Einsätzen die vom geplatzten Aquadom bis zur Sprengung von Bäumen reichen (ja, richtig gelesen). Wir stellen den THW-Mann und seine wichtige Arbeit in unserer Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft“ vor. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem: Schwarz-Roter Koalitionsvertrag aus Spandau-Sicht : Wasserballarena, U-Bahn, Straßenbahn nach Kladow, Friedhöfe, Schrottboote, Wasserschutzpolizei - und ein Platz für Helmut Kohl.

: Wasserballarena, U-Bahn, Straßenbahn nach Kladow, Friedhöfe, Schrottboote, Wasserschutzpolizei - und ein Platz für Helmut Kohl. Neue Grundschule , neue Chefin, neuer Name? Viele News zur Baustellen-Besichtigung in Hakenfelde

, neue Chefin, neuer Name? Viele News zur Baustellen-Besichtigung in Hakenfelde Weltweiter Botschafter : „Spandauer“ Gebäck jetzt auch am Hauptbahnhof von Toronto/Kanada

: „Spandauer“ Gebäck jetzt auch am Hauptbahnhof von Toronto/Kanada BBO-Musikabend : 1000 Euro für Staakener Stiftung durch Benefizabend in der Bertolt-Brecht-Schule

: 1000 Euro für Staakener Stiftung durch Benefizabend in der Bertolt-Brecht-Schule BBO-Jubiläum : Architekt spricht im Newsletter über „Wachtürmchen“ am Schuldach

: Architekt spricht im Newsletter über „Wachtürmchen“ am Schuldach Spandaus Polizei codiert wieder Fahrräder

codiert wieder Fahrräder Immer weniger Autos in Spandau - aber wie viele genau? Statistiker nennen im Newsletter die Zahlen

in Spandau - aber wie viele genau? Statistiker nennen im Newsletter die Zahlen 127 Jahre alte Eiche gefällt: Baustart in den Kisseln

gefällt: Baustart in den Kisseln Gutspark Neukladow : Wiederaufbau der Allee startet

: Wiederaufbau der Allee startet Kulturhaus : Gastronom in der Altstadt gesucht

: Gastronom in der Altstadt gesucht Viele Kulturtipps aus den Arcaden, vom Jüdischen Theaterschiff und vom Seniorenchor

aus den Arcaden, vom Jüdischen Theaterschiff und vom Seniorenchor 70 Jahre Schilfdachkapelle in Kladow: das Fest, das Jubiläum, die Wanderung

in Kladow: das Fest, das Jubiläum, die Wanderung Barfly feiert Geburtstag

feiert Geburtstag Der Spandauer SV ist zurück an der Neuendorfer Straße

ist zurück an der Neuendorfer Straße Ruder-Union Arkona lädt zum Tag der offenen Tür - und vier andere Ruderklubs ebenfalls

....und noch viel mehr aus Spandau lesen Sie im aktuellen Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke