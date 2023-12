70 Veto-Möglichkeiten für Orbán So kann Ungarns Premier die Ukraine im EU-Beitrittsprozess weiter piesacken

Nach acht Stunden ergebnislosen Verhandelns hatte Bundeskanzler Olaf Scholz eine Idee: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sollte einfach den Raum verlassen. So konnte eine historische Entscheidung getroffen werden, die Orbán blockierte, für die aber Einstimmigkeit erforderlich ist: der Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine.

Bei seinem anderen Veto blieb Orbán dagegen hart: Eine Einigung über ein 50-Milliarden-Hilfspaket für die Ukraine, mit dem das Kriegsland wirtschaftlich über Wasser gehalten werden soll, scheiterte, wie auf dem EU-Gipfel nachts um kurz vor drei Uhr bekannt gegeben wurde.

Orbán will weiteren EU-Hilfen für die Ukraine erst zustimmen, wenn alle verbliebenen eingefrorenen Mittel für sein Land freigegeben werden. Er verlange „nicht die Hälfte, nicht ein Viertel, sondern alles“, sagte Orbán nach dem Gipfel.

Aufgrund des Rechtsstaatlichkeitsstreits mit Ungarn hatte die EU-Kommission die Auszahlung von Fördermitteln in Höhe von fast 22 Milliarden Euro ausgesetzt. Zehn Milliarden Euro davon gab die Brüsseler Behörde am Mittwochabend frei. Die offizielle Begründung lautete, dass Ungarn durch seine Justizreform nun wieder die Rechtsstaatlichkeit bewahre.

In Brüssel kritisieren dies viele als vorgeschobenes Argument; eigentlich sei es darum gegangen, Orbán bei dem am darauffolgenden Tag beginnenden EU-Gipfel gefügig zu stimmen.

Orbán wird weiterhin sein Vetorecht nutzen, um von den anderen Mitgliedstaaten das zu erpressen, was er zum Machterhalt braucht – und zwar europäische Mittel. Fabian Zuleeg, Chef der Brüsseler Denkfabrik European Policy Centre (EPC)

„Dass die EU-Beitrittsverhandlungen eröffnet werden, ist sicherlich ein positives Signal an die Ukraine und auch an den Rest der Welt“, sagt Fabian Zuleeg, Chef der Brüsseler Denkfabrik European Policy Centre (EPC). „Aber das löst das Problem Ungarn nicht, denn Orbán wird weiterhin sein Vetorecht nutzen, um von den anderen Mitgliedstaaten das zu erpressen, was er zum Machterhalt braucht – und zwar europäische Mittel.“

Der EU-Beitritt der Ukraine könnte Dekaden dauern

Der Beschluss über den Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen ist der Beginn eines Prozesses, der sicherlich zehn, wenn nicht gar zwanzig Jahre andauern dürfte. Zudem gilt: Solange sich ein Land im Kriegszustand befindet, kann es generell nicht der EU beitreten.

„Es gibt kaum einen EU-Prozess, der so viele Veto-Möglichkeiten eröffnet wie der Beitrittsprozess“, sagt Nicolai von Ondarza, Leiter der Europa-Forschungsgruppe bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). „Jede Entscheidung, ob die Aufnahme der Verhandlungen, das Öffnen und das Schließen einzelner Kapitel oder der letztliche Beitrittsvertrag, alles bedarf jeweils immer der Zustimmung aller EU-Staaten.“

Er ist sich sicher: „Dies war auch ein Mitgrund, warum Orbán nachgegeben hat, da sich im weiteren Prozess noch mindestens über 70 Vetomöglichkeiten beim Beitrittsprozess der Ukraine bieten.“

Es gibt kaum einen EU-Prozess, der so viele Veto-Möglichkeiten eröffnet wie der Beitrittsprozess. Nicolai von Ondarza, Leiter der Europa-Forschungsgruppe bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Die vielen Vetomöglichkeiten in der Erweiterungspolitik haben bei den Ländern des Westbalkans dazu geführt, dass bei deren EU-Integration Stillstand herrscht. Zum Beispiel wartet Nordmazedonien seit dem Jahr 2009 auf den Beginn der Beitrittsgespräche – doch einzelne EU-Staaten blockierten dies immer wieder, aus innenpolitischen Gründen.

Gefühl der Enttäuschung im Westbalkan

„Bei den Staaten des Westbalkans dürfte die Entscheidung gestern gemischte Gefühle ausgelöst haben“, sagt dementsprechend von Ondarza. „Auf der einen Seite zeigen die Beschlüsse zur Ukraine, Moldau und Georgien, dass neue Dynamik in der Erweiterungspolitik entsteht und aufrechterhalten werden kann. Auf der anderen Seite drohen sie nun von der Ukraine und Moldau überholt zu werden.“

In der Region dürfte deswegen das Gefühl der Enttäuschung überwiegen, zumal „die EU dort über die letzten 20 Jahre bereits viel an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat“, so der Politikwissenschaftler.

Neben den Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine haben die EU-Länder auch für den Beginn der Gespräche mit der Republik Moldau gestimmt, außerdem wurde Georgien der Beitrittskandidatenstatus zuerkannt. Bislang war das Land im Südkaukasus lediglich potenzielles Kandidatenland gewesen, hatte seinen Antrag auf Mitgliedschaft aber zur gleichen Zeit wie Moldau und die Ukraine eingereicht.

Keine Verhandlungen wird es mit Bosnien-Herzegowina geben: Das Land müsse erst noch weitere Bedingungen erfüllen, hieß es.

Ukraine-Hilfen könnten an Ungarn vorbei beschlossen werden

In puncto Milliardenhilfen unternehmen die EU-Staats- und Regierungschefs einen weiteren Anlauf bei einem Sondergipfel im Januar. Der niederländische Premier Mark Rutte zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass dann eine Einigung gelingt. Doch falls Orbán auch dann bei seiner Blockade bleibt, wird parallel auch an einem Plan B für die Ukraine-Hilfe gearbeitet.

„Es ist klar, dass finanzielle Unterstützung für die Ukraine beschlossen werden wird. Auf welchem Wege dies geschieht, wird im Hinblick auf den nächsten Gipfel noch auszuarbeiten sein“, hieß es am Freitag in EU-Diplomatenkreisen.

Denkbar ist, dass die 50-Milliarden-Hilfszahlung im Rahmen einer zwischenstaatlichen Vereinbarung außerhalb des EU-Haushalts beschlossen wird – von 26 EU-Staaten und ohne Ungarn. Ein solches Szenario skizzierte der irische Premierminister Leo Varadkar.

Laut Zuleeg von der Denkfabrik EPC ist dabei am Ende eine Botschaft wichtig: „Dass die EU die Ukraine weiter unterstützt, und dass ein einzelnes Land dies nicht aufhalten kann.“

Es besteht allerdings die Gefahr, dass dieser Zusammenhalt im kommenden Jahr brüchig wird. „Die neue slowakische Regierung unter Robert Fico ist ebenfalls kritisch gegenüber Ukraine-Hilfen“, erläutert der Experte von Ondarza. In der Niederlande könnte sich eine Regierung unter der Beteiligung oder gar Führung des Rechtspopulisten Geert Wilders bilden. Und in Österreich, wo nächstes Jahr gewählt wird, führe gerade die Russland-freundliche FPÖ die Umfragen an.