90 Prozent weniger Emissionen bis 2040 EU-Mitglieder erfüllen Klimaziele noch nicht

Im Kampf gegen die Klimakrise sollen die Treibhausgasemissionen in Europa bis 2040 nach dem Willen der EU-Kommission drastisch reduziert werden. An diesem Dienstag legt die Brüsseler Behörde in Straßburg ihre Empfehlung für ein Klimaziel für 2040 vor. Wie aus einem Entwurf hervorgeht, schlägt die Kommission eine Senkung der Emissionen bis zu diesem Jahr um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 vor.

Davon seien die Mitgliedsstaaten aber noch weit entfernt, befindet die EU-Kommissarin für Energie, Kadri Simson. „Es gibt nicht ein einziges EU-Mitglied, das die Ziele für 2040 bereits erfüllt. Alle müssen also erhebliche Anstrengungen unternehmen, um ihren Energiemix zu dekarbonisieren und importierte fossile Brennstoffe durch saubere Alternativen zu ersetzen“, sagte Simson dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND) am Dienstag.

2050 will die EU klimaneutral sein

Bislang gibt es die festgeschriebenen Ziele in der EU, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Einige Mitgliedsstaaten hätten jedoch Simson zufolge nicht einmal ihre Energie- und Klimapläne bis 2030 vorgelegt. „Jetzt müssen wir die Regierungen zusätzlich davon überzeugen, das Tempo der Energiewende in diesem Jahrzehnt zu erhöhen, um die vorgeschlagenen CO2-Einsparungen bis 2040 zu erreichen“, sagte sie. Energie sei eine der wichtigsten Säulen des Klimaziels 2040.

Offshore-Windkraftanlagen auf der Nordsee. © picture alliance/dpa/Sina Schuldt

Simson zufolge muss massiv in die Modernisierung der Stromnetze und in erneuerbare Energien investiert werden. 40 Prozent der Verteilnetze seien älter als 40 Jahre. „Wenn die Nordsee mit ihren Offshore-Windparks ab 2030 unser grünes Kraftwerk sein soll, brauchen wir Zehntausende Kilometer Unterseekabel, um diese Hunderte Gigawatt grünen Stroms dorthin zu transportieren, wo wir ihn am Ende verbrauchen.“

Maßnahmen allein im Energiesektor reichten nicht aus, um das Klimaziel 2040 zu erreiche. Herausforderungen sieht die EU-Kommissarin auch für die Bereiche Industrie und Verkehr. (epd, dpa)