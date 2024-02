Aktuelle Umfrage In Deutschland schwindet die Unterstützung für die Ukraine 

Nach anfänglicher Zögerlichkeit ist Deutschland zum wichtigsten Partner der Ukraine nach den USA geworden. Ende 2023 beschloss die Bundesregierung die Militärhilfen für die Ukraine für 2024 auf acht Milliarden Euro zu verdoppeln. Zuvor waren im Bundeshaushalt nur vier Milliarden Euro Unterstützung vorgesehen.

Beim EU-Sondergipfel Anfang Februar drängte Bundeskanzler Olaf Scholz darauf, dass die EU-Mitgliedstaaten „alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Ukraine zu unterstützen.“

Scholz wird immer mehr zum rhetorischen Antreiber bei Militärhilfen, auch wenn es zu beachten gilt, dass der deutsche Beitrag gemessen am Bruttoinlandsprodukt nicht so beeindruckend ist: In relativen Zahlen stellen 13 Länder größere bilaterale Hilfen als die Bundesrepublik zur Verfügung.

Mehrheit der Bevölkerung fürchtet weitere Angriffe Russlands

Die deutsche Unterstützung für die Ukraine wird auf den ersten Blick in der breiteren Bevölkerung nicht infrage gestellt. Die jüngsten Umfrageergebnisse des Munich Security Index 2024 zeugen von einem klaren Bewusstsein, dass ein russischer Sieg verheerende Folgen für die Ukraine und Europa hätte.

Leonard Schütte ist Senior Researcher bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

So sehen 56 Prozent der Befragten das Risiko weiterer Angriffe Russlands auf andere Länder, sollte die Ukraine den Krieg nicht gewinnen. 48 Prozent stimmen der Aussage zu, dass „Europa […] nur dann sicher sein [wird], wenn Russland den Krieg verliert.“ Nur 19 Prozent widersprechen dieser Aussage.

Nur 25 Prozent wollen mehr Kriegsflüchtlinge aufnehmen

Die Zustimmungswerte nehmen allerdings rapide ab, sobald es um konkrete politische Konsequenzen geht. Waren im Mai 2022 noch 46 Prozent dafür, mehr Kriegsgeflüchtete als bisher aufzunehmen, sehen das in der aktuellen Umfrage nur noch 25 Prozent so. Knapp ein Drittel (32 Prozent) spricht sich dagegen aus.

Eine ähnliche Entwicklung ist bei den Zustimmungswerten zur Frage, ob Deutschland mehr schwere Waffen als bisher liefern sollte, zu verzeichnen. Mittlerweile sind die Gegner von verstärkten Lieferungen schwerer Waffen in der Überzahl. Auch wollen immer weniger Deutsche Russland stärker sanktionieren oder mehr humanitäre Hilfe als bisher leisten.

Unterstützer:innen der AfD sind die größten Gegner:innen verstärkter Hilfen für die Ukraine, die der Grünen durchweg die stärksten Befürworter:innen. Leonard Schütte, Senior Researcher bei der Münchner Sicherheitskonferenz

Natürlich hat sich die Ausgangslage stark verändert: Im Frühling 2022 wurde noch debattiert, ob Deutschland der Ukraine überhaupt schwere Waffen liefern sollte; im Herbst 2023 ging es unter anderem um die Lieferung von Marschflugkörpern. Diese Einordnung kann trotzdem nicht über eine nachlassende Unterstützung in der Bevölkerung hinwegtäuschen, denn auch im internationalen Vergleich sind die deutschen Zustimmungswerte gering.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Über die Parteigrenzen hinweg ist die Bereitschaft, die Ukraine stärker als bisher zu unterstützen, mit einzelnen Ausnahmen seit Mai 2022 zurückgegangen. Unterstützer:innen der AfD sind die größten Gegner:innen verstärkter Hilfen jeglicher Art für die Ukraine, die der Grünen durchweg die stärksten Befürworter:innen.

Wähler:innen von Union und FDP wollen weniger Kriegsgeflüchtete

Große Differenzen herrschen bezüglich der verstärkten Aufnahme von Kriegsgeflüchteten. Grünen-Anhänger:innen mit einer Nettozustimmung von +38 und AfD-Unterstützer:innen mit einer Nettoablehnung von -52 bilden die Pole des Spektrums.

Aber auch Wähler:innen von CSU, FDP und CDU sind dagegen, dass Deutschland mehr tun sollte bei der Aufnahme ukrainischer Kriegsgeflüchteter. Anhänger:innen der Linken und der SPD sind knapp dafür. Den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union unterstützen Anhänger:innen aller Parteien, außer der AfD, wenngleich auch hier die Zustimmungswerte deutlich gefallen sind.

Bei aller geleisteten Hilfe für die Ukraine – und im Kontext aufziehender Verteilungskonflikte in Deutschland und Krisen in anderen Weltregionen – mögen die fallenden Zustimmungswerte zu verstärkter Unterstützung ein nachvollziehbarer Reflex sein. Insbesondere vor dem Hintergrund der wahrscheinlich nachlassenden US-amerikanischen Unterstützung und der massiven Aufrüstung Russlands ist diese einsetzende Zeitenwendemüdigkeit aber fatal.

Es ist daher eine zentrale Aufgabe der Unterstützer:innen der Ukraine, der deutschen Bevölkerung die Botschaft zu vermitteln, dass die Bundesrepublik mehr als bisher gefordert sein wird. Denn die Ära, in der die Bundesrepublik die Verteidigung Europas an die USA auslagern und die Friedensdividende einstreichen konnte, ist vorüber.

Dieser Text ist eine Kurzfassung einer am 10. Februar erscheinenden Analyse der Münchner Sicherheitskonferenz.