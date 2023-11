Von vier auf acht Milliarden Euro Ampelkoalition will Militärhilfe für Ukraine 2024 offenbar verdoppeln

Es ist ein großer Schritt: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Deutschland die Militärhilfe für die Ukraine 2024 verdoppeln. Die Ampelkoalition habe sich auf die Summe von acht statt vier Milliarden Euro geeinigt, berichten die „Bild am Sonntag“ („BamS“) und die ARD unter Berufung auf Informationen aus dem Verteidigungsministerium beziehungsweise auf Kreise des Haushaltsausschusses.

Offiziell äußerten sich Sprecher des Verteidigungsministeriums und des Bundesfinanzministeriums sich nicht zu den Berichten und verwiesen auf die noch laufenden parlamentarischen Verfahren.

Über die Erhöhung der sogenannten Ertüchtigungshilfe für die Ukraine stimmt am Donnerstag der Haushaltsausschuss ab. Dieser trifft sich dann zur endgültigen Beratung, um den Entwurf des Bundesetats für 2024 zu beschließen. Änderungen sind noch möglich.

Die Verdopplung der Militärhilfe ist richtig und wichtig. Damit wird unser Versprechen an die Ukraine mit dem nötigen Geld hinterlegt. Dass wir so auch noch die Nato-Quote mit 2,1 Prozent erfüllen, ist ein großer Erfolg der Ampel. Andreas Schwarz, Haushaltsexperte der SPD

Die geplante Aufstockung hätte eine weitere Folge: Damit würden die Verteidigungsausgaben dann 2,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Erklärtes Ziel der Nato-Staaten ist es, jährlich mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben aufzuwenden.

Deutschland lag in den vergangenen Jahren darunter und war von anderen Bündnispartnern – unter anderem der USA – dafür wiederholt kritisiert worden. In diesem Jahr erwartet die Nato, dass Deutschlands Quote nur bei 1,57 Prozent liegen wird.

Die Bundesregierung hatte dann nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine das sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aufgelegt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dies mit dem Begriff „Zeitenwende“ verbunden. Außerdem formulierte er im Bundestag das Ziel, die Zwei-Prozent-Quote dauerhaft zu erreichen.

Anfang November forderte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erneut, es müsse über das 2022 auf den Weg gebrachte 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen hinaus „eine dauerhafte Abbildung“ des Zwei-Prozent-Ziels im regulären Staatshaushalt geben.

Die „BamS“ zitierte den SPD-Haushaltsexperten Andreas Schwarz (SPD) mit den Worten: „Die Verdopplung der Militärhilfe ist richtig und wichtig. Damit wird unser Versprechen an die Ukraine mit dem nötigen Geld hinterlegt. Dass wir so auch noch die Nato-Quote mit 2,1 Prozent erfüllen, ist ein großer Erfolg der Ampel.“

Deutsche Hilfe für die Ukraine Deutschland ist der größte militärische Geldgeber der Ukraine in Europa und steht weltweit nach den USA an zweiter Stelle. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hat Deutschland bislang mehr als 17 Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine bereitgestellt. Dazu gehören „Leopard- 2“-Kampfpanzer, „Marder“-Schützenpanzer, „Iris-T-“ und „Patriot“-Raketenabwehrsysteme, „Gepard“-Flugabwehrkanonen und Mehrfachraketenwerfer.

Der FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber schrieb am Sonntag bei X (ehemals Twitter): „Unsere militärische Hilfe an die überfallene Ukraine werden wir 2024 von 0,1 auf 0,2 Prozent unserer Wirtschaftsleistung verdoppeln. Dies beinhaltet den Ersatz für die Bundeswehr und ist ein wichtiges Zeichen zur fortdauernden Unterstützung gegen Putins Angriffskrieg.“

Finanzminister Christian Lindner (FDP) nahm bei X lediglich allgemein zum Thema Militärausgaben Stellung. „Nach der Zeitenwende haben wir den Stellenwert der Landes- und Bündnisverteidigung hervorgehoben. Ihm werden wir über die Phase des Sonderprogramms hinaus dauerhaft Rechnung tragen. Man kann es nicht anders sagen: Es ist eine finanzpolitische Herausforderung“, schrieb der FDP-Politiker.

Bisher hatte Lindner vier Milliarden Euro als Unterstützung für die Ukraine eingeplant. Das Geld war allerdings fast komplett für bereits zugesagte Projekte verplant. Nur 120 Millionen Euro blieben dem Verteidigungsministerium für neue Militärhilfe übrig.

Am Freitag hatte Scholz bei der Bundeswehrtagung das Sondervermögen als ersten wichtigen Schritt bezeichnet und deutlich höhere Verteidigungsausgaben im zweistelligen Milliardenbereich bis ins nächste Jahrzehnt zugesichert.

Scholz sagte, dass bis Jahresende wahrscheinlich 50 Beschaffungsvorhaben für Rüstungsprojekte durch den Haushaltsausschuss des Bundestages gehen würden. Dann würden Zweidrittel des Sondervermögens vertraglich gebunden sein. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei ein langfristiges Umsteuern in der Verteidigungspolitik nötig, fügte er hinzu. Dies setze langfristige Beschaffungsaufträge für die Industrie voraus.

Das sei schon deshalb nötig, weil es keine Anzeichen dafür gebe, dass Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine beende und Truppen zurückziehe. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Krieg sehr lange dauern kann“, sagte Scholz.