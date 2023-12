Angriff auf deutschen Frachter So gefährlich sind Jemens Huthis für den internationalen Schiffsverkehr

Es ist eine klare Kampfansage. Die Huthis wollen nach eigenem Bekunden Schiffe jeder Nationalität auf dem Weg nach Israel an der Durchfahrt im Roten Meer hindern – mit Waffengewalt. Allein Frachtern mit Hilfsgütern für Gaza am Bord würde die Durchfahrt gewährt. All anderen würden „zu legitimen Zielen unserer Streitkräfte“, hieß es erst jüngst von den jemenitischen Rebellen.