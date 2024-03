© REUTERS/VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Tagesspiegel Plus Angriffe auf St. Petersburg und nahe der Grenze : Stecken tatsächlich pro-ukrainische Russen dahinter?

Am Dienstag kam es zu zahlreichen Drohnenattacken in Russland, unter anderem auf Ölraffinerien. Experten erklären, was hinter dieser Strategie steckt.