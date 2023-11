Auswirkungen des Gaza-Kriegs Mehr Angriffe auch auf die Bundeswehr in Irak

Die von Iran und Syrien angeführte „Achse des Widerstands“ will Israel als Reaktion auf die israelische Militäroperation in Gaza in Konflikte mit seinen Nachbarstaaten verwickeln. Die Hisbollah im Libanon und die jemenitischen Huthi schießen Raketen auf Israel, die Iraker greifen amerikanischen Militärbasen im Zweistromland an. Auf diesen sind auch zahlreiche Bundeswehrsoldaten tätig.