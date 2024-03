Bei Recherchen über den abgetauchten und ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek verdichten sich die Hinweise auf enge Kontakte nach Russland, die der Ex-Manager weit vor seiner Flucht unterhalten haben soll. Medienberichten zufolge soll der heute 43-Jährige jahrelang für russische Geheimdienste aktiv gewesen sein.

Wie der „Spiegel“, das ZDF, der österreichische „Standard“ und die russische Plattform The Insider am Freitag unter anderem unter Berufung auf westliche Geheimdienstinformationen berichten, soll Marsalek über einen Vertrauten von 2014 an enge Kontakte zum russischen Militärnachrichtendienst GRU und zu Abgeordneten der Duma geknüpft haben.

Anschließend soll er auch für Russlands Inlandsgeheimdienst FSB gearbeitet haben. Britische Staatsanwälte werfen Marsalek den Berichten zufolge vor, noch 2023 einen Agentenring in London gesteuert zu haben.

„Baute als Dax-Vorstand offenbar ungestört ein Spionagenetzwerk auf“

Laut österreichischen Ermittlungsakten sei Marsalek Teil einer „nachrichtendienstlichen Zelle, derer Kapazitäten und Fähigkeiten sich russische Nachrichtendienste bedient“ hätten.

„Die Recherchen legen nahe, dass Marsalek über eigene Netzwerke dem Kreml missliebige Personen in Europa ausgespäht hat und womöglich sensible Informationen nach Russland übermittelt haben könnte“, heißt es in dem ZDF-Bericht.

„Über Jahre baute er als Vorstand eines Dax-Konzerns offenbar ungestört ein Spionagenetzwerk auf“, schreibt der „Spiegel“. Außerdem soll er mit Wagner-Söldnern in Syrien gewesen sein.

Der Wirecard-Skandal Wirecard bot Finanzdienstleistungen an und galt als deutsches Vorzeigeunternehmen.

Dann zeichnete sich ab, dass Bilanzen gefälscht wurden.

Im Juli 2020 wurde Vorstandschef Markus Braun verhaftet, Finanzchef Jan Marsalek tauchte unter.

Wie die Medien weiter berichten, sollen russische Behörden Marsalek dabei geholfen haben, nach seiner Flucht im Jahr 2020 eine neue Identität anzunehmen. Marsalek gab sich demnach im September 2020 auf der Krim als russisch-orthodoxer Priester aus.

Marsaleks Anwalt äußerte sich demnach nicht zu den Vorwürfen. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte am Freitag, er könne keine Angaben zu dem Fall machen.

Marsalek befindet sich seit der Insolvenz des Zahlungsunternehmens Wirecard im Juni 2020 auf der Flucht und wird in Russland vermutet. Die Wirecard-Insolvenz gilt als einer der größten Wirtschaftsskandale der Bundesrepublik Deutschland. (AFP)