Ex-Wirecard-Vorstand ein Russland-Spion? Marsalek soll Wagner-Gruppe finanziell unterstützt haben

Er ist einer der meistgesuchten Männer Europas: Jan Marsalek, flüchtiger Ex-Manager des Finanztechnologiekonzerns Wirecard, soll Kontakte zu Geheimdiensten auf der ganzen Welt gehabt haben, besonders gute werden ihm nach Russland nachgesagt.

Dieser Verdacht hat sich nun erhärtet: Marsalek soll „sehr wahrscheinlich“ ein russischer Agent sein, berichtet das „Wall Street Journal“ (WSJ) unter Berufung auf westliche Sicherheitsdienste. Das Blatt beschreibt in einer Recherche detailliert die geheimdienstliche Aktivitäten des gebürtigen Österreichers.

Demnach half Marsalek dem russischen Militärgeheimdienst bei der Bezahlung von Geheimdienstoffizieren und Informanten, ebenso bei der Einschleusung von Geld in Konfliktgebiete im Nahen Osten und in Afrika, heißt es.

Marsalek soll Kopf einer Gruppe von fünf Bulgaren gewesen sein, die von Großbritannien aus für Russland spioniert haben sollen, sagen britische Staatsanwälte.

Für Moskau soll er auch Informationen über andere Wirecard-Kunden gesammelt und weitergegeben haben, wie den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND) und das Bundeskriminalamt (BKA).

Ukraine- und Israel-Update Mit unseren beiden Update-Newslettern zum Krieg in Israel und zum Ukraine-Krieg erhalten Sie aktuelle Nachrichten, wichtige Hintergründe und exklusive Analysen von den Expertinnen und Experten des Tagesspiegels. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Nebenbei trat er offenbar als Geldgeber auf: Marsalek hat die Söldnerorganisation „Wagner“ von Jewgeni Prigoschin finanziell unterstützt und ist nach Angaben der Geheimdienste von seinem aktuellen neuen Wohnsitz in Dubai aus an der Neugestaltung seines Geschäftsimperiums in Afrika im Auftrag russischer Beamter beteiligt.

Die Wirecard-Affäre Im Sommer 2020 flog auf, dass auf den südostasiatischen Treuhandkonten des börsennotierten Zahlungsdienstleisters Wirecard 1,9 Milliarden Euro fehlten. Für das Asien-Geschäft war der Ex-Vorstand Jan Marsalek verantwortlich. Der 43-Jährige war im Juni untergetaucht und wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Bei seiner Flucht flog er per Privatjet von Österreich nach Belarus, von wo aus er mit einem Auto nach Moskau gefahren wurde. In Russland bekam er einen neuen Pass unter einem neuen Namen. Markus Braun, früherer Wirecard-Chef, und zwei Mitangeklagte stehen seit Dezember 2022 wegen Verdachts des Betrugs mit Milliardenschaden für die kreditgebenden Banken in München vor Gericht. Braun bestreitet die Vorwürfe. Er sitzt in Untersuchungshaft. Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft gegen einen weiteren ehemaligen Wirecard-Vorstand, Burkhard Ley, Anklage erhoben. Die Vorwürfe: Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Betrug und Untreue. Die Schadenersatz-Klagen ehemaliger Wirecard-Aktionäre entwickeln sich zu einer Belastung für die Justiz.

Obwohl Marsalek auf der Fahndungsliste von Interpol stand, konnte er 2021 mit einem tschechischen Pass, einem von etwa einem Dutzend Reisedokumenten, eine britische Firma unter eigenem Namen gründen.

Behörden vermuten, die Beratungsfirma könnte verwendet worden sein, um Zahlungen für den Spionagering zu leiten. Sie hatte ihren Sitz in London und wurde im vergangenen Jahr geschlossen.

Er soll einen Großteil seiner Zeit in dem Emirat verbringen, zusammen mit einigen seiner Mitarbeiter. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme es WSJ. Marsaleks deutscher Anwalt übte sich in Stillschweigen. (Tsp, Agenturen)