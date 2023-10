Bestätigung aus Israel Hamas lässt zwei US-Geisel frei

Die radikalislamische Hamas hat nach eigenen Angaben zwei US-Geiseln freigelassen. „Als Reaktion auf die katarischen Bemühungen haben die Al-Kassam-Brigaden zwei US-Bürger aus humanitären Gründen freigelassen“, teilte die im Gazastreifen herrschende Hamas am Freitag im Onlinedienst Telegram mit.

Kurz darauf bestätigten israelische Medien die Freilassung übereinstimmend. Diese könnte demnach über Ägypten erfolgen. Unklar ist, wo sich die Amerikanerinnen nun aufhalten.

Terroristen aus dem Gazastreifen hatten Israel am 7. Oktober überfallen. In der Folge wurden 1400 Menschen – vorwiegend Israelis – ermordet, rund 4000 verletzt und fast 200 in den Gazastreifen verschleppt. Nach Angaben der Bundesregierung war unter den Toten auch eine einstellige Zahl deutscher Staatsangehöriger. (Agenturen, Tsp)