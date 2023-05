Beweise sammeln gegen Russland Warum die Ukraine Raketenfriedhöfe baut

„Kein Frieden ohne Gerechtigkeit“. So lautet der Titel der Rede, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Anfang Mai im niederländischen Den Haag hielt. „Wer Krieg führt, muss verurteilt werden“, sagte er bedeutenden Vertretern des Landes in Bezug auf den russischen Angriffskrieg in seiner Heimat.