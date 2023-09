Biografie über US-Präsident Biden Stur, manchmal eiskalt – und öfter müde

Noch ist Joe Bidens erste Amtszeit nicht vorbei. Aber die Debatte hat längst begonnen, wie der 46. US-Präsident in die Geschichte eingehen wird. Nach dem „disrupter in chief“ Donald Trump, der nichts lieber tat, als Regeln zu brechen und Grenzen zu überschreiten, übernahm am 20. Januar 2020 der sich gerne verhaspelnde Politikveteran Biden die Macht in den Vereinigten Staaten – schon damals war er der älteste US-Präsident aller Zeiten, der seinen Eid auf die Verfassung ablegte.

Wie führt er das Land seitdem, wie trifft der inzwischen 80-jährige Demokrat Entscheidungen – und was wird im kommenden Jahr passieren? Diesen Fragen hat der „Altantic“-Journalist Franklin Foer in der neuesten Biden-Biografie „The Last Politician: Inside Joe Biden‘s White House and the Struggle for America’s Future“ nachgespürt, die an diesem Dienstag in den USA erscheint.

Die Ausgangslage ist bekannt: Biden erbte von seinem Vorgänger ein erschöpftes und gleichzeitig aufgewühltes Land. Von Anfang an hatte der Demokrat es mit gigantischen Problemen zu tun, die alles dominierten.

Der Sturm auf das Kapitol war gerade mal zwei Wochen her, die Corona-Pandemie noch immer nicht vorbei, der außenpolitische Flurschaden beachtlich. Dazu kamen äußerst knappe Mehrheiten im Kongress, die auf wenig gestalterischen Spielraum hoffen ließen, sowie ein nahender Abzugstermin für den längsten Militäreinsatz in der amerikanischen Geschichte.

Doch Biden versprach nicht nur, das Land zu heilen und die gespaltene Gesellschaft zu versöhnen, das Virus zu besiegen und die USA zurück auf die Weltbühne und in den Kreis der Verbündeten zu führen. Mit dem Slogan „Build back better“ kündigte er zudem an, das Land besser wieder aufzubauen. Nichts weniger als eine Transformation war sein Ziel.

Zwei Jahre später zogen die Wähler bei den Midterms erstmals Bilanz. Der Afghanistan-Einsatz war chaotisch zu Ende gegangen, die Pandemie immerhin weitgehend vorbei. Biden konnte trotz der weiterhin großen Polarisierung große Gesetzespakete durch den Kongress bringen, dafür mischten die Supreme-Court-Richter die Gesellschaft auf, als sie im Sommer 2022 das jahrzehntealte Abtreibungsrecht kippten. Und der russische Angriffskrieg tobte bereits ein knappes Dreivierteljahr.

Biden war gemacht für diese Zeit. Autor Franklin Foer in seiner Biografie

Bis zu diesem Zeitpunkt hat Foer recherchiert und kommt vor allem mit Blick auf die auf einmal wieder aufscheinende Gefahr eines Dritten Weltkriegs zu dem Schluss: „He was a man for his age“ – Biden war gemacht für diese Zeit.

Angesichts der Umfragewerte im Dauertief kann man wohl darüber streiten, ob der Autor damit nicht etwas übertreibt. Und nicht jede Buchkritik in den vergangenen Tagen fiel freundlich aus (hier etwa die die „New York Times“).

Aber Insiderrecherchen wie die von Foer, der nach Angaben seines Verlags Penguin Random House „beispiellosen Zugang zu dem eng begrenzten inneren Kreis von Beratern“ hatte, machen aufschlussreiche Details und Anekdoten öffentlich. Gerade bei Biden, der im kommenden Jahr noch einmal fürs Weiße Haus kandidieren will, haben diese das Potenzial, Schlagzeilen zu machen und womöglich den Wählerwillen zu beeinflussen. Und manches ist wirklich überraschend. Eine Auswahl:

1. Bidens Alter

Wird Biden wiedergewählt und bringt seine zweite Amtszeit regulär zu Ende, wird er beim Ausscheiden 86 Jahre alt sein. Die Republikaner haben bereits klargemacht, dass das Alter des Amtsinhabers einer ihrer Hauptangriffspunkte sein wird.

Dass ihr eigener Favorit mit 77 nur drei Jahr jünger ist, stört sie offenbar nicht. Sie registrieren Umfragen wie die der Nachrichtenagentur AP mit Freude, die zeigen, dass Bidens Alter viele Wähler umtreibt. Demnach meinen 77 Prozent der Befragten (89 Prozent der Republikaner und 69 Prozent der Demokraten), er sei zu alt für eine zweite Amtszeit.

Wie sieht er das selbst? Denkt er nicht vielleicht doch manchmal daran, dass vier Jahre genug sein könnten? Merkt er, dass seine Sprache schwerer verständlich, sein Gang steifer wirkt?

In dem Buch erfährt man zumindest, dass Biden ab und an im privaten Kreis zugebe, „müde“ zu sein. „Es war auffallend, dass er so wenige morgendliche Sitzungen abhielt oder so wenige öffentliche Veranstaltungen vor 10 Uhr leitete. Sein öffentliches Auftreten spiegelte den körperlichen Verfall und das Nachlassen der geistigen Fähigkeiten im Laufe der Zeit wider, dem keine Pille und kein Sportprogramm widerstehen kann“, schreibt Foer. „Sein fortgeschrittenes Alter war ein Hindernis, denn es fehlte ihm die Energie, stärker in der Öffentlichkeit präsent zu sein.“

Gleichzeitig verweist der Autor aber auch auf die große politische Erfahrung, die dem Präsidenten in vielen Fragen geholfen habe. 1972 gewann Biden erstmals seinen Senatssitz, er war Vorsitzender des Justiz- und des Auswärtigen Ausschusses in dieser Kongresskammer und acht Jahre lang Stellvertreter von US-Präsident Barack Obama.

Das habe sich ganz besonders auch bei der Antwort auf die russische Invasion in der Ukraine gezeigt. Dabei habe Biden von seinem „Bauchgefühl und robusten Selbstbewusstsein“ zehren können.

Foer: „Er war nicht nur der Anführer der Koalition, sondern auch die Vaterfigur des Westens, an die sich ausländische Staats- und Regierungschefs wenden konnten, um Rat zu holen und Sicherheit zu erlangen. Es waren seine beruhigende Präsenz und seine strategische Klarheit, die dazu beitrugen, das Bündnis zu einer solch aggressiven Haltung zu führen.“

2. Bidens Charakter

Das „robuste Selbstbewusstsein“ führt wohl auch dazu, dass Biden es, wie Foer schreibt, extrem genieße, „der Anführer der freien Welt zu sein“. Darauf habe er sein ganzes Leben gewartet.

Dass Biden den Vergleich mit dem New-Deal-Präsidenten Franklin D. Roosevelt nicht scheut, ist bekannt. In einer interessanten Passage beschreibt der Autor, wie das Oval Office umgestaltet wurde, um Bidens Selbstbild zu untermauern: Das große FDR-Porträt habe seitdem einen Ehrenplatz in dem Büro.

Auch auf Bidens Dickköpfigkeit geht Foer ein – unter anderem in einer ausführlichen Passage über den Afghanistan-Abzug, die der „Atlantic“ als Vorabdruck brachte. Der Präsident sei entschlossen gewesen, aus Afghanistan abzuziehen – „egal, wie hoch der Preis war“.

„Wenn es um Außenpolitik ging, besaß Joe Biden ein großspuriges Selbstvertrauen“, schreibt Foer. Er mache sich gerne über die außenpolitischen Experten lustig, nenne sie „risikoscheu, den Institutionen verpflichtet und denkfaul“.

Laut einem Mitarbeiter habe er mal zu seinen eigenen Leuten gesagt: „Ihr Außenpolitiker denkt, dass das alles ziemlich kompliziert ist.“ Dabei gehe es zu wie in einer Familie. Für Biden ähnele Diplomatie der Aufgabe, einen nervigen Onkel überreden zu müssen, nicht mehr so viel zu trinken.

Vor allem bei Afghanistan war das zu beobachten, hier hatte Biden jahrzehntelange eigene Erfahrung. Immer wieder hatte er das Land nach dem US-Einmarsch 2001 besucht – und offenbar auf ganz unspektakuläre Weise. Foer: „Er reiste mit einem Schlafsack; er stand in einem Handtuch eingewickelt neben Marinesoldaten in der Schlange und wartete darauf, dass er duschen durfte.“

13 US-Soldaten starben bei dem Afghanistan-Abzug

Biden hielt an dem Plan fest, dass der Abzug bis zum 31. August 2021 abgeschlossen sein sollte, auch als dann kurz vorher Chaos ausbrach, dem auch 13 US-Elitesoldaten zum Opfer fielen. Seiner Ansicht nach irrten die Kritiker – denn die schrecklichen Bilder waren die unausweichlichen Folgen einer schwierigen Entscheidung, schreibt Foer.

Als der Präsident deutlich später in einem Interview gefragt wurde, ob damals Fehler gemacht wurden, weil die Taliban die Hauptstadt des Landes im Handumdrehen zurückerobern konnten und so viele in Afghanistan für ihre Zusammenarbeit mit den Amerikanern nun einen hohen Preis bezahlen müssen, lautete seine Antwort: null.

Für einen Mann, der für sein Einfühlungsvermögen gerühmt wurde, konnte er distanziert, ja eiskalt sein. Biograf Foer über US-Präsident Biden

Foer schreibt, das Schicksal der Afghanen sei in Bidens Überlegungen kaum vorgekommen. „Für einen Mann, der für sein Einfühlungsvermögen gerühmt wurde, konnte er distanziert, ja eiskalt sein“, wenn er mit menschlichem Leid konfrontiert werde.

Gleichzeitig fühle sich der Präsident immer mal wieder unsicher und sei besessen davon, stets alle Details zu kennen, um nicht als „dumm“ bezeichnet zu werden, sagte Foer in einem Interview mit NBC. Seine Sitzungen, mit denen Interviews vorbereitet würden, könnten daher sehr lange dauern.

3. Bidens Vizepräsidentin

Kamala Harris kommt in dem Buch nicht gut weg. Foer bezeichnet sie als übersensibel, wenn es auch nur den Hauch einer Kritik gebe. Auch habe sie kaum nennenswerte Erfolge vorzuweisen.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris tut sich schwer im Weißen Haus. © action press/Chris Kleponis / CNP /MediaPunch

Diesen Mangel führt Foer nicht darauf zurück, dass sie für den Job prinzipiell ungeeignet sei, wie viele Republikaner es behaupten. Sondern ihre Persönlichkeit stehe ihr im Wege, weil sie aus Unsicherheit einen Kontrollzwang entwickelt habe.

Zudem beschreibt der Autor eine Art Überforderung mit ihrer historischen Rolle der ersten schwarzen Vizepräsidentin. Einerseits habe sie es anfangs noch abgelehnt, für Themen zuständig zu sein, die mit Frauen oder Minderheiten zu tun hätten. Andererseits bestand sie darauf, dass ihre Mitarbeiter mehrheitlich weiblich zu sein hätten und ihre Stabschefin schwarz.

Biden damaliger Stabschef Ron Klain soll daraufhin erklärt haben, sie mache es unglaublich schwer für sich selbst. Inzwischen ist sie das Gesicht der Biden-Regierung im Kampf gegen die Einschränkung des Wahlrechts sowie für die Bewahrung der Wahlfreiheit in der Abtreibungsfrage. Ihre Beliebtheitswerte sind dennoch nicht in die Höhe geschnellt.