„Bösartige Aktivitäten Russlands in ganz Europa“ Provoziert Putin schon wieder in der Ostsee?

Estlands Außenminister Margus Tsahkna traut den Machthabern im Kreml viel zu. „Russlands Angriff würde hier bei uns passieren“, sagte er bereits im Oktober dem Tagesspiegel in Tallinn. Mehr als ein halbes Jahr später warnte er Donnerstag abermals vor dem „provokativen Verhalten“ des großen Nachbarlandes.

Hintergrund ist Russlands eigenmächtige Entfernung von zwei Dutzend Bojen im Grenzfluss Narva. Die Markierungen dienen eigentlich der Kennzeichnung von Schifffahrtsrouten an der gemeinsamen Grenze.

Narva, zwei Autostunden von Tallinn entfernt, lag bis zum finnischen Nato-Beitritt im vergangenen Jahr an der östlichsten Außengrenze des Militärbündnisses. Der gleichnamige Fluss trennt heute die beiden Provinzstädte Narva und Iwangorod, Freund von Feind.

„Versuch, Estland zu provozieren“

„Estland und Russland stellen seit Jahrzehnten Bojen im Narva-Fluss auf“, sagt Veiko Kommusaar, Chef der estnischen Grenzschutzbehörde, dem Tagesspiegel. „Aus uns unbekannten Gründen waren sie mit etwa der Hälfte der Bojen nicht einverstanden, obwohl sie in den Vorjahren die gleiche Anzahl und Lage der Bojen akzeptiert hatten.“

Die Behörde erwarte nun Beweise dafür, dass sich die bisher vereinbarte Lage geändert habe.

Auffallend ist vor allem der Zeitpunkt des Zwischenfalls. Erst am Dienstag berichteten russische Medien, dass das Land seine Ostseegrenzen anpassen will – ohne Absprache mit Finnland oder Litauen, die davon direkt betroffen wären. Sind die verschwundenen Bojen die nächste Kampfansage aus Moskau?

„Die Ereignisse am Narva-Fluss sind ein weiterer russischer Versuch, Estland zu provozieren und die estnische Gesellschaft zu stören“, ist sich zumindest der Chef der Grenzschutzbehörde sicher.

Marek Kohv ist dagegen nicht allzu beunruhigt: „Wir müssen darauf achten, was die Russen tun, aber wir müssen uns nicht zu viele Sorgen machen“, sagt der Leiter des Programms „Sicherheit und Resilienz“ des International Centre for Defence and Security in Tallinn.

Marek Kohv leitet das Programm „Sicherheit und Resilienz“ beim International Centre for Defence and Security (ICDS) in Tallinn.

„Wann immer wir die Angst in der Gesellschaft auf ein Maximum anheben, sollten wir bedenken, dass eines der Ziele Russlands darin besteht, Unsicherheit zu schaffen und uns in Angst leben zu lassen.“

Ähnlich sieht es die estnische Regierungschefin Kaja Kallas. Auf einer Pressekonferenz sagte die 46-Jährige am Donnerstag, dass es sich zwar um einen Zwischenfall an der Grenze handele. „Wir werden aber diesen Fall nüchtern und ausgewogen angehen und uns, wo nötig, mit Verbündeten zusammensetzen.“

Tallinn bestellt russischen Diplomaten ein

Auch Außenminister Tsahkna forderte, „ruhig und klarsichtig“ zu reagieren. Er wolle sich mit den Verbündeten beraten, wie zukünftig gegen „die bösartigen Aktivitäten Russlands in ganz Europa“ vorgegangen werden sollte. Am Freitag bestellte sein Ministerium dennoch den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein.

Tsahknas deutsche Amtskollegin, Annalena Baerbock, kritisierte den Vorfall auf dem Kurznachrichtendienst X scharf: „Russland zündelt an den Grenzen der Europäischen Union.“ Deutschland werde dieses aggressive Verhalten nicht akzeptieren.

Für Marek Kohv ist der Vorfall ein weiteres Beispiel für Russlands Interesse an Destabilisierung. „Das Ziel des Putin-Regimes ist es, dem Westen so viele verschiedene Krisen wie möglich zu bereiten, damit unsere Politiker und Gesellschaften müde werden.“

Das sei ein bekanntes Ablenkungsmanöver des Kremls. „Russland hofft, dass wir umso weniger Zeit für die Unterstützung der Ukraine aufwenden müssen, je mehr Probleme wir zu Hause zu bewältigen haben.“

Erst im April erklärte Estlands Dienst für Innere Sicherheit in seinem Jahresbericht, dass Russland in den kommenden Jahren vermehrt versuchen werde, „gesellschaftliche Spannungen in den Nachbarländern zu schüren“. Auch die russischen Geheim- und Sicherheitsdienste seien „deutlich aggressiver“ geworden.

„Estland verfügt aber über starke innere Sicherheitsinstitutionen“, sagt Sicherheitsforscher Marek Kohv. „Die haben sich im Umgang mit Russland immer bewährt.“