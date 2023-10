Das große Zittern vor Polens Wahl Scheitert das Oppositionsbündnis an der Acht-Prozent-Hürde?

Wenige Tage vor der Wahl am Sonntag in Polen stürzen neue Umfragen die Opposition in ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem „Marsch der eine Million Herzen“ Anfang Oktober war die Zuversicht der drei Wahlbündnisse gewachsen, dass sie die nationalpopulistische Regierungspartei PiS mit vereinten Kräften besiegen können. Diese drei sind die liberale Koalicja Obywatelska (KO), die vereinigte Linke und das Bündnis „Dritter Weg“.