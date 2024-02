Den Krieg gegen Russland üben Wie stark machen Schweden und Finnland die Nato?

Für den Kreml ist das in dieser Woche gestartete Nato-Manöver eine „Rückkehr zu den Machenschaften des Kalten Krieges“. Das sagte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge Russlands amtierender Außenminister Alexander Grushko.

Das Militärmanöver mit dem Namen „Steadfast Defender“ (dt.: „Standhafter Verteidiger“) ist die größte Übung der Militärallianz seit Ende des Kalten Krieges, insgesamt werden mehr als 90.000 Soldaten und Soldatinnen aus Europa und den USA bis zum Frühsommer daran teilnehmen. Nach Lesart des Kremls ist der Einsatz dagegen ein „weiteres Element der hybriden Kriegsführung des Westens gegen Russland“. Die Übung wird in Moskau vor allem als Provokation dargestellt.

Als Sicherheitsbedrohung wurde auch der finnische Nato-Beitritt im April vergangenen Jahres bezeichnet. Er sei ein Angriff auf „die nationalen Interessen Russlands“, sagte damals Kremlsprecher Dmitri Peskow. Knapp ein Jahr nach Finnlands und mutmaßlich wenige Wochen vor Schwedens Beitritt nehmen die nordeuropäischen Länder an der jetzigen Übung teil.

Finnland bringt gute Kenntnisse über Russland mit in die Nato. Minna Ålander, Politologin und Sicherheitsexpertin beim finnischen Institute of International Affairs.

Beide Staaten haben in der Vergangenheit immer wieder betont, dass die Norderweiterung des Militärbündnisses die regionale Sicherheit im Ostseeraum stärken werde. Doch was bringen die beiden jahrzehntelang bündnisfreien Länder eigentlich mit?

Wie sind Finnland und Schweden an der Übung beteiligt?

Nach Angaben des schwedischen Verteidigungsministeriums beteiligt sich Stockholm mit Einsatzkräften aus dem Heer, der Luftwaffe, der Marine sowie der Heimwehr am Manöver. 4500 Schwedinnen und Schweden nehmen am Einsatz teil.

Diese Maßnahme wird sowohl eine abschreckende als auch eine langfristig stabilisierende Wirkung haben. Pål Jonsson, Schwedens Verteidigungsminister

„Die Übung wird die Entschlossenheit und Fähigkeit der Allianz zur Umsetzung des Abschreckungs- und Verteidigungskonzepts im gesamten euro-atlantischen Raum deutlich machen“, sagt Carl-Johan Edström, Chef der Streitkräfte, laut einer offiziellen Mitteilung.

Finnland stellt mit 4000 Kräften kaum weniger Personal, schickt neben Berufssoldat:innen auch Reservist:innen. Beide Länder nehmen überwiegend im März an der Teilübung „Nordic Response 24“ teil, bei der auch der Einsatz unter extremen Wetterbedingungen trainiert werden soll. Die von Norwegen geleitete Übung findet in Nordfinnland, Schweden sowie Norwegen statt, 14 Nationen nehmen teil.

870 Tausend Finnen und Finnen sind als Berufssoldaten oder Reservistinnen Teil des Militärs.

Ziel der Übung ist laut Angaben der norwegischen Armee, die Fähigkeit der Nato und ihrer Partner „zur Verstärkung und Verteidigung der nördlichen Elemente“ des Militärbündnisses zu verbessern. Konkret wird dabei auch ein russischer Angriff auf die Nato-Nordländer geprobt.

Finnland hat eine der größten Armeen Europas. © AFP/ALESSANDRO RAMPAZZO

„Diese Maßnahme wird sowohl eine abschreckende als auch eine langfristig stabilisierende Wirkung haben“, sagte Stockholms Verteidigungsminister, Pål Jonsson, Mitte Januar in einem Fernsehinterview. Dass Moskau sich provozieren lasse, glaube er nicht.

Warum nimmt Schweden als Beitrittskandidat teil?

Schweden ist bereits seit zehn Jahren sehr eng mit der Nato in einer sogenannten Enhanced-Opportunities-Partnerschaft (dt.: Partnerschaft der besseren Möglichkeiten) verbunden. Seitdem wurde die Zusammenarbeit des größten skandinavischen Landes mit dem Militärbündnis immer weiter vertieft.

12 Tausend Soldatinnen und Soldaten schickt die deutsche Bundeswehr zur Nato-Übung.

Direkt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine einigte man sich zudem auf einen verstärkten Zugang zu sicherheitsrelevanten Nato-Informationen, Stockholm nimmt immer wieder auch an strategischen Kommunikationstreffen teil. „Schweden hat im Laufe der Jahre an Hunderten Nato-Übungen teilgenommen“, sagt Ann-Sofie Dahl, Politologin bei der Denkfabrik Swedish Atlantic Council, dem Tagesspiegel. „Der jetzige Einsatz ist also nichts Ungewöhnliches und Einzigartiges.“

Viele Übungen beträfen das Land zudem direkt selbst, Schwedens Teilnahme und Unterstützung am Nato-Manöver sei also für die Durchführung der ganzen Übung ausschlaggebend.

Was hat sich durch den Beitritt Finnlands geändert?

Sowohl Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär als auch die Regierung in Helsinki haben immer wieder betont, dass Finnlands Mitgliedschaft das Militärbündnis sicherer mache. Mit dem nordischen Beitritt wuchs allein die Nato-Russland-Grenze um mehr als 1300 Kilometer auf das Doppelte an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zudem sei die Norderweiterung ein Zeichen für das Scheitern des Kremls. Ein erklärtes Ziel der Invasion der Ukraine sei es gewesen, weniger Nato an der russischen Grenze zu haben und neue Mitgliedschaften zu verhindern, sagte Stoltenberg im vergangenen Jahr. Mit dem Beitritt Finnlands habe Putin „genau das Gegenteil“ bekommen.

Minna Ålander ist Politologin und Sicherheitsexpertin beim finnischen Institute of International Affairs.

Neben den geografischen Veränderungen kommt mit Finnland außerdem ein äußerst starkes Militär ins Bündnis. „Finnland ist eines der wenigen europäischen Länder, das die Wehrpflicht beibehalten hat und somit über die notwendige Truppengenerierungsfähigkeit verfügt“, sagt Minna Ålander, Politikwissenschaftlerin beim Finnish Institut of International Affairs.

„In der Ukraine haben wir gesehen, wie wichtig nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität der Streitkräfte ist.“ Helsinki habe eines der größten Artilleriebestände Europas und eine gut ausgebildete Luftwaffe. „Außerdem bringt Finnland gute Kenntnisse über Russland mit ins Bündnis und eine Vorbereitungskultur, die in Westeuropa nach dem Kalten Krieg verloren gegangen ist.“

Das alles sei jetzt besonders gefragt, betont Ålander.

Was wird sich durch Schwedens Beitritt verändern?

Die beiden nordischen Länder haben ihre Beitritte immer als Gesamtpaket verkauft, wollten gemeinsam „Hand in Hand“ der Nato beitreten.

„Finnland braucht Schweden – allein schon, um schnell Ausrüstung und Material ins Land zu holen“, sagte der damalige finnische Außenminister Pekka Haavisto dem Tagesspiegel im Mai vergangenen Jahres. „Sollte Schweden kein Nato-Mitglied werden, bliebe Finnland sicherheitspolitisch eine Insel.“

Die Mitglieder der Nato. © Rita Boettcher

Das liegt Sicherheitsexpert:innen zufolge vor allem an der besonderen Lage Schwedens. „Die geografische Veränderung durch den finnischen und schwedischen Beitritt enorm, da jetzt die Lücke zwischen den baltischen Staaten und Norwegen gefüllt ist“, sagt Minna Ålander.

Dadurch werde die „die gesamte nordisch-baltische Region, von der Ostsee über die Nordatlantikküste bis in die Arktis, ein strategisch einheitliches Ganzes“. Die Ostsee wird so zu einem „Nato-Meer“.

Schweden könne genau hier einen wichtigen Beitrag leisten, glaubt Ann-Sofie Dahl, schwedische Nato-Expertin. „Das gilt insbesondere für den maritimen Bereich, wo die schwedischen U-Boot-Kapazitäten eine wichtige Lücke in der Ostsee schließen.“ Zudem werden „die Nord-Nato innerhalb des Bündnisses gestärkt“.

Ann-Sofie Dahl ist Politikwissenschaftlerin und forscht bei der Denkfabrik Atlantic Council zu Sicherheitsthemen.

Das betont auch Minna Ålander: „Die Verteidigungsplanung der Nato wird erheblich erleichtert, wenn Finnland und Schweden voll und ganz dabei sind – nicht nur als Partner mit den Einschränkungen, die damit einhergehen.“

Nach dem Ende der türkischen Blockade hängt der Zeitpunkt des schwedischen Beitritts nur noch von Ungarn ab. Regierungschef Viktor Orbán hat zwar wiederholt mitgeteilt, dass er der Erweiterung nicht im Wege stehen werde. Am Montag soll es in einer extra einberufenen Parlamentssitzung zur Abstimmung kommen.

Nach Angaben amerikanischer Forscher:innen des Institute for the Study of War hat Moskau in jüngster Zeit dagegen seine Rhetorik gegenüber der Nato-Norderweiterung verschärft. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, drohte Stockholm erst diese Woche indirekt.

Medienberichten zufolge sagte sie, dass Schwedens Beitritt „extrem negativ für die Stabilität“ in Nordeuropa sei. Einer „offen antirussischen Organisation beizutreten“, könne kaum das Sicherheitsgefühl der Schwed:innen stärken. In Stockholm sieht das bekanntlich anders.